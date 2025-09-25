T.C. KADIKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
STANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
|
Vergi No
|
MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|
Adres
|
Vergi Dönemi
|
Ana V.K.
|
Ana Takip
Dosya No
|
Takip
Dosya No
|
Toplam
Borç
|
0071523077
|
Adella Otomotiv Yedek Parça Lojistik Tem
|
Acıbadem Mah. Asafbey Sk. No:7 A D. No:Kadıköy İst.
|
202501202512
|
9182
|
2025071066F1I0000003
|
2025071014F210000003
|
42.076,00
|
0220009429
|
Ali Kemal Akdoğan
|
Atatürk Mah. Soylu Sk. No: 23a/5 Büyükçekmece / İst.
|
202401202412
|
0012
|
2025061866F1I0000391
|
2025061814F210000359
|
34.677,00
|
0730027709
|
Şener Arda
|
Acarlar Mah. 9. Cad. No:1 D. No:3 : Beykoz İst.
|
201901201912
|
0010
|
2024072666F1I0000013
|
2024072614F210000198
|
636.540,29
|
0730027709
|
Şener Arda
|
Acarlar Mah. 9. Cad. No:1 D. No:3 : Beykoz İst.
|
201907201909
|
0033
|
2024072666F1I0000013
|
2024072614F210000201
|
50.792,75
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202201202212
|
0010
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000101
|
1.219.384,59
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202210202210
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000095
|
449.968,29
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202201202212
|
0010
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000101
|
406.461,53
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202201202212
|
0010
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000101
|
357.686,15
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202211202211
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000096
|
337.007,67
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202207202209
|
0033
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000097
|
212.664,30
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202209202209
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000098
|
166.432,95
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202210202210
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000095
|
150.739,38
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202210202210
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000095
|
149.989,43
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202211202211
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000096
|
112.335,89
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202211202211
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000096
|
110.089,17
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202207202209
|
0033
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000097
|
70.888,10
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202209202209
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000098
|
57.141,98
|
0911247887
|
Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi
|
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.
|
202209202209
|
0015
|
2025071666F1I0000282
|
2025071514F210000098
|
55.477,65
|
1801049377
|
Boran Ys Temizlik Hırdavat Otomotiv Petr
|
Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. No:97 D. No:4 Kadıköy İst.
|
202401202412
|
3074
|
2025071666F1J0000563
|
2025071514F220000055
|
35.400,00
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202201202212
|
0010
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000026
|
1.809.487,44
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202210202212
|
0033
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000029
|
1.565.943,60
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202210202210
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000027
|
880.851,75
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202201202212
|
0010
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000026
|
603.162,48
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202210202210
|
0015
|
2025062366F1J0000005
|
2025062314F220000017
|
346.794,19
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202211202211
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000025
|
344.669,31
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202210202210
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000027
|
293.617,25
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202201202212
|
0010
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000026
|
259.359,87
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202207202209
|
0033
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000030
|
243.543,87
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202209202209
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000028
|
190.599,54
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202210202210
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000027
|
176.170,35
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202211202211
|
0015
|
2025062366F1J0000005
|
2025062314F220000018
|
122.577,78
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202211202211
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000025
|
114.889,77
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202209202209
|
0015
|
2025062366F1J0000005
|
2025062314F220000020
|
68.153,87
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202211202211
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000025
|
66.061,62
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202209202209
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000028
|
63.533,18
|
1830738301
|
Erdal Bozdağ
|
Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir
|
202209202209
|
0015
|
2025062366F1J0000007
|
2025062314F220000028
|
39.708,24
|
3852085077
|
Faktotek İnşaat Malzemeleri Elektrik Amb
|
Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D. No:3 Kadıköy İst.
|
202504202504
|
0015
|
2025061866F1L0001092
|
2025061814F240005312
|
39.920,14
|
3852085077
|
Faktotek İnşaat Malzemeleri Elektrik Amb
|
Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D. No:3 Kadıköy İst.
|
202503202503
|
0015
|
2025061866F1L0001092
|
2025061814F240002468
|
32.533,95
|
3890652556
|
Ömer Faruk Gazi
|
26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 D. No: : Konak İzmir
|
202001202012
|
0010
|
2025080566F1L0000005
|
2025080514F240000061
|
155.582,00
|
3890652556
|
Ömer Faruk Gazi
|
26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 D. No: : Konak İzmir
|
202001202012
|
0010
|
2025080566F1L0000005
|
2025080514F240000068
|
77.791,00
|
4930369127
|
Sezer Kalkan
|
Zekeriyaköy Mah. Allı Turna Sk. V8 No: 1h Sarıyer / İst.
|
202401202412
|
0012
|
2025071666F1M0000500
|
2025071514F250000094
|
26.238,73
|
6850062419
|
Özel Bilgi Test Dershanesi Ticaret Limit
|
Osmanağa M Gaziosmanpaşa S No:16 D. No:. : Kadıköy İst.
|
202501202512
|
9411
|
2025022066F1O0000093
|
2025021814F270000153
|
52.879,40
|
6850062419
|
Özel Bilgi Test Dershanesi Ticaret Limit
|
Osmanağa M Gaziosmanpaşa S No:16 D. No:. : Kadıköy İst.
|
202401202412
|
9411
|
2024021666F1O0001195
|
2024021414F270000307
|
36.739,70
|
7640905539
|
Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L
|
Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst.
|
202501202503
|
0033
|
2025061866F1P0000982
|
2025061814F280003705
|
148.215,17
|
7640905539
|
Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L
|
Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst.
|
202504202504
|
0015
|
2025061866F1P0000982
|
2025061814F280005516
|
142.379,34
|
7640905539
|
Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L
|
Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst.
|
202503202503
|
0015
|
2025061866F1P0000982
|
2025061814F280002589
|
139.832,14
|
7640905539
|
Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L
|
Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst.
|
202505202505
|
0015
|
2025071666F1P0000726
|
2025071514F280001795
|
68.981,59
|
7660335864
|
Derya Bacaz
|
Acıbadem Mah. Faik Ali Sk. G Blok No: 3g /6 Kadıköy / İst.
|
202401202412
|
0012
|
2025061866F1P0000996
|
2025061814F280000417
|
26.415,13
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202410202410
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000039
|
80.648,16
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202410202410
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000054
|
80.553,19
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202411202411
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000026
|
79.727,51
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202408202408
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000047
|
72.084,59
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202407202407
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000034
|
69.437,68
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202402202402
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000053
|
66.274,24
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202411202411
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000028
|
64.850,46
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202409202409
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000038
|
64.768,36
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202404202404
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000051
|
62.380,53
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202403202403
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000033
|
61.581,80
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202312202312
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000046
|
54.899,83
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202405202405
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000055
|
53.744,47
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202401202401
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000025
|
53.013,43
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202310202310
|
0003
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000012
|
52.697,93
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202406202406
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000020
|
52.196,20
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202409202409
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000043
|
52.122,05
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202408202408
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000037
|
51.608,33
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202308202308
|
0003
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000017
|
49.854,30
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202405202405
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000019
|
47.457,91
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202407202407
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000023
|
46.273,78
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202311202311
|
0015
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000003
|
44.830,12
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202406202406
|
0015
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000021
|
44.318,36
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202310202310
|
0015
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000007
|
42.287,74
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202404202404
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000029
|
40.431,29
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202312202312
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000042
|
38.931,73
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202311202311
|
0003
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000001
|
36.226,43
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202402202402
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000031
|
34.415,68
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202401202401
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000050
|
32.440,33
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202309202309
|
0003
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000005
|
31.758,05
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202403202403
|
0003
|
2025012366F1P0000002
|
2025012314F280000035
|
31.627,65
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202306202306
|
0003
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000014
|
28.833,70
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202308202308
|
0015
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000004
|
24.636,51
|
7840491184
|
Dustın Puccıo Sunset
|
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.
|
202307202307
|
0015
|
2025012366F1P0000001
|
2025012314F280000015
|
24.169,08
|
8080043367
|
Saniye Neşe Şensoy
|
Fenerbahçe Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cad.No:32/22 : Kadıköy İst.
|
202401202412
|
0001
|
2025061866F1Q0000113
|
2025061814F290000495
|
91.264,47
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202201202212
|
0010
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000081
|
1.921.496,16
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202210202212
|
0033
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000085
|
1.703.910,24
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202211202211
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000083
|
827.235,81
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202201202212
|
0010
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000081
|
640.498,72
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202210202210
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000088
|
496.345,32
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202211202211
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000083
|
275.745,27
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202201202212
|
0010
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000081
|
275.414,45
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202207202209
|
0033
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000084
|
217.585,95
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202209202209
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000087
|
170.284,65
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202210202210
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000088
|
165.448,44
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202211202211
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000083
|
158.553,53
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202210202210
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000088
|
99.269,06
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202209202209
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000087
|
56.761,55
|
9800384486
|
Serkan Yiğit
|
Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.
|
202209202209
|
0015
|
2025062366F1R0000012
|
2025062314F2A0000087
|
35.475,97
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.