T.C. KADIKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 25.09.2025 00:00:00

STANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ 

Vergi No

MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

Adres

Vergi Dönemi

Ana V.K.

Ana Takip

Dosya No

Takip

Dosya No

Toplam

Borç

0071523077

Adella Otomotiv Yedek Parça Lojistik Tem

Acıbadem Mah. Asafbey Sk. No:7 A D. No:Kadıköy İst.

202501202512

9182

2025071066F1I0000003

2025071014F210000003

42.076,00

0220009429

Ali Kemal Akdoğan

Atatürk Mah. Soylu Sk. No: 23a/5 Büyükçekmece / İst.

202401202412

0012

2025061866F1I0000391

2025061814F210000359

34.677,00

0730027709

Şener Arda

Acarlar Mah. 9. Cad. No:1 D. No:3 : Beykoz İst.

201901201912

0010

2024072666F1I0000013

2024072614F210000198

636.540,29

0730027709

Şener Arda

Acarlar Mah. 9. Cad. No:1 D. No:3 : Beykoz İst.

201907201909

0033

2024072666F1I0000013

2024072614F210000201

50.792,75

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202201202212

0010

2025071666F1I0000282

2025071514F210000101

1.219.384,59

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202210202210

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000095

449.968,29

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202201202212

0010

2025071666F1I0000282

2025071514F210000101

406.461,53

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202201202212

0010

2025071666F1I0000282

2025071514F210000101

357.686,15

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202211202211

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000096

337.007,67

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202207202209

0033

2025071666F1I0000282

2025071514F210000097

212.664,30

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202209202209

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000098

166.432,95

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202210202210

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000095

150.739,38

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202210202210

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000095

149.989,43

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202211202211

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000096

112.335,89

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202211202211

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000096

110.089,17

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202207202209

0033

2025071666F1I0000282

2025071514F210000097

70.888,10

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202209202209

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000098

57.141,98

0911247887

Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst.

202209202209

0015

2025071666F1I0000282

2025071514F210000098

55.477,65

1801049377

Boran Ys Temizlik Hırdavat Otomotiv Petr

Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. No:97 D. No:4 Kadıköy İst.

202401202412

3074

2025071666F1J0000563

2025071514F220000055

35.400,00

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202201202212

0010

2025062366F1J0000007

2025062314F220000026

1.809.487,44

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202210202212

0033

2025062366F1J0000007

2025062314F220000029

1.565.943,60

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202210202210

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000027

880.851,75

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202201202212

0010

2025062366F1J0000007

2025062314F220000026

603.162,48

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202210202210

0015

2025062366F1J0000005

2025062314F220000017

346.794,19

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202211202211

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000025

344.669,31

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202210202210

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000027

293.617,25

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202201202212

0010

2025062366F1J0000007

2025062314F220000026

259.359,87

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202207202209

0033

2025062366F1J0000007

2025062314F220000030

243.543,87

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202209202209

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000028

190.599,54

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202210202210

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000027

176.170,35

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202211202211

0015

2025062366F1J0000005

2025062314F220000018

122.577,78

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202211202211

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000025

114.889,77

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202209202209

0015

2025062366F1J0000005

2025062314F220000020

68.153,87

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202211202211

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000025

66.061,62

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202209202209

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000028

63.533,18

1830738301

Erdal Bozdağ

Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir

202209202209

0015

2025062366F1J0000007

2025062314F220000028

39.708,24

3852085077

Faktotek İnşaat Malzemeleri Elektrik Amb

Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D. No:3 Kadıköy İst.

202504202504

0015

2025061866F1L0001092

2025061814F240005312

39.920,14

3852085077

Faktotek İnşaat Malzemeleri Elektrik Amb

Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D. No:3 Kadıköy İst.

202503202503

0015

2025061866F1L0001092

2025061814F240002468

32.533,95

3890652556

Ömer Faruk Gazi

26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 D. No: : Konak İzmir

202001202012

0010

2025080566F1L0000005

2025080514F240000061

155.582,00

3890652556

Ömer Faruk Gazi

26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 D. No: : Konak İzmir

202001202012

0010

2025080566F1L0000005

2025080514F240000068

77.791,00

4930369127

Sezer Kalkan

Zekeriyaköy Mah. Allı Turna Sk. V8 No: 1h Sarıyer / İst.

202401202412

0012

2025071666F1M0000500

2025071514F250000094

26.238,73

6850062419

Özel Bilgi Test Dershanesi Ticaret Limit

Osmanağa M Gaziosmanpaşa S No:16 D. No:. : Kadıköy İst.

202501202512

9411

2025022066F1O0000093

2025021814F270000153

52.879,40

6850062419

Özel Bilgi Test Dershanesi Ticaret Limit

Osmanağa M Gaziosmanpaşa S No:16 D. No:. : Kadıköy İst.

202401202412

9411

2024021666F1O0001195

2024021414F270000307

36.739,70

7640905539

Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L

Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst.

202501202503

0033

2025061866F1P0000982

2025061814F280003705

148.215,17

7640905539

Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L

Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst.

202504202504

0015

2025061866F1P0000982

2025061814F280005516

142.379,34

7640905539

Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L

Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst.

202503202503

0015

2025061866F1P0000982

2025061814F280002589

139.832,14

7640905539

Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L

Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst.

202505202505

0015

2025071666F1P0000726

2025071514F280001795

68.981,59

7660335864

Derya Bacaz

Acıbadem Mah. Faik Ali Sk. G Blok No: 3g /6 Kadıköy / İst.

202401202412

0012

2025061866F1P0000996

2025061814F280000417

26.415,13

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202410202410

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000039

80.648,16

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202410202410

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000054

80.553,19

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202411202411

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000026

79.727,51

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202408202408

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000047

72.084,59

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202407202407

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000034

69.437,68

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202402202402

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000053

66.274,24

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202411202411

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000028

64.850,46

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202409202409

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000038

64.768,36

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202404202404

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000051

62.380,53

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202403202403

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000033

61.581,80

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202312202312

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000046

54.899,83

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202405202405

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000055

53.744,47

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202401202401

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000025

53.013,43

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202310202310

0003

2025012366F1P0000001

2025012314F280000012

52.697,93

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202406202406

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000020

52.196,20

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202409202409

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000043

52.122,05

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202408202408

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000037

51.608,33

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202308202308

0003

2025012366F1P0000001

2025012314F280000017

49.854,30

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202405202405

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000019

47.457,91

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202407202407

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000023

46.273,78

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202311202311

0015

2025012366F1P0000001

2025012314F280000003

44.830,12

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202406202406

0015

2025012366F1P0000002

2025012314F280000021

44.318,36

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202310202310

0015

2025012366F1P0000001

2025012314F280000007

42.287,74

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202404202404

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000029

40.431,29

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202312202312

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000042

38.931,73

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202311202311

0003

2025012366F1P0000001

2025012314F280000001

36.226,43

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202402202402

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000031

34.415,68

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202401202401

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000050

32.440,33

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202309202309

0003

2025012366F1P0000001

2025012314F280000005

31.758,05

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202403202403

0003

2025012366F1P0000002

2025012314F280000035

31.627,65

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202306202306

0003

2025012366F1P0000001

2025012314F280000014

28.833,70

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202308202308

0015

2025012366F1P0000001

2025012314F280000004

24.636,51

7840491184

Dustın Puccıo Sunset

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst.

202307202307

0015

2025012366F1P0000001

2025012314F280000015

24.169,08

8080043367

Saniye Neşe Şensoy

Fenerbahçe Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cad.No:32/22 : Kadıköy İst.

202401202412

0001

2025061866F1Q0000113

2025061814F290000495

91.264,47

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202201202212

0010

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000081

1.921.496,16

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202210202212

0033

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000085

1.703.910,24

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202211202211

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000083

827.235,81

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202201202212

0010

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000081

640.498,72

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202210202210

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000088

496.345,32

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202211202211

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000083

275.745,27

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202201202212

0010

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000081

275.414,45

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202207202209

0033

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000084

217.585,95

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202209202209

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000087

170.284,65

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202210202210

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000088

165.448,44

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202211202211

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000083

158.553,53

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202210202210

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000088

99.269,06

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202209202209

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000087

56.761,55

9800384486

Serkan Yiğit

Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst.

202209202209

0015

2025062366F1R0000012

2025062314F2A0000087

35.475,97

Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02299633