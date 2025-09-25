T.C. KADIKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

STANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Vergi No MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI Adres Vergi Dönemi Ana V.K. Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç 0071523077 Adella Otomotiv Yedek Parça Lojistik Tem Acıbadem Mah. Asafbey Sk. No:7 A D. No:Kadıköy İst. 202501202512 9182 2025071066F1I0000003 2025071014F210000003 42.076,00 0220009429 Ali Kemal Akdoğan Atatürk Mah. Soylu Sk. No: 23a/5 Büyükçekmece / İst. 202401202412 0012 2025061866F1I0000391 2025061814F210000359 34.677,00 0730027709 Şener Arda Acarlar Mah. 9. Cad. No:1 D. No:3 : Beykoz İst. 201901201912 0010 2024072666F1I0000013 2024072614F210000198 636.540,29 0730027709 Şener Arda Acarlar Mah. 9. Cad. No:1 D. No:3 : Beykoz İst. 201907201909 0033 2024072666F1I0000013 2024072614F210000201 50.792,75 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202201202212 0010 2025071666F1I0000282 2025071514F210000101 1.219.384,59 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202210202210 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000095 449.968,29 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202201202212 0010 2025071666F1I0000282 2025071514F210000101 406.461,53 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202201202212 0010 2025071666F1I0000282 2025071514F210000101 357.686,15 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202211202211 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000096 337.007,67 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202207202209 0033 2025071666F1I0000282 2025071514F210000097 212.664,30 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202209202209 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000098 166.432,95 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202210202210 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000095 150.739,38 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202210202210 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000095 149.989,43 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202211202211 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000096 112.335,89 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202211202211 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000096 110.089,17 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202207202209 0033 2025071666F1I0000282 2025071514F210000097 70.888,10 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202209202209 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000098 57.141,98 0911247887 Astana Reklam Organizasyon Kozmetik Temi Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 32 D. No:6 Kadıköy İst. 202209202209 0015 2025071666F1I0000282 2025071514F210000098 55.477,65 1801049377 Boran Ys Temizlik Hırdavat Otomotiv Petr Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. No:97 D. No:4 Kadıköy İst. 202401202412 3074 2025071666F1J0000563 2025071514F220000055 35.400,00 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202201202212 0010 2025062366F1J0000007 2025062314F220000026 1.809.487,44 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202210202212 0033 2025062366F1J0000007 2025062314F220000029 1.565.943,60 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202210202210 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000027 880.851,75 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202201202212 0010 2025062366F1J0000007 2025062314F220000026 603.162,48 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202210202210 0015 2025062366F1J0000005 2025062314F220000017 346.794,19 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202211202211 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000025 344.669,31 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202210202210 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000027 293.617,25 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202201202212 0010 2025062366F1J0000007 2025062314F220000026 259.359,87 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202207202209 0033 2025062366F1J0000007 2025062314F220000030 243.543,87 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202209202209 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000028 190.599,54 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202210202210 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000027 176.170,35 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202211202211 0015 2025062366F1J0000005 2025062314F220000018 122.577,78 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202211202211 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000025 114.889,77 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202209202209 0015 2025062366F1J0000005 2025062314F220000020 68.153,87 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202211202211 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000025 66.061,62 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202209202209 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000028 63.533,18 1830738301 Erdal Bozdağ Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 D. No:8 : Bergama İzmir 202209202209 0015 2025062366F1J0000007 2025062314F220000028 39.708,24 3852085077 Faktotek İnşaat Malzemeleri Elektrik Amb Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D. No:3 Kadıköy İst. 202504202504 0015 2025061866F1L0001092 2025061814F240005312 39.920,14 3852085077 Faktotek İnşaat Malzemeleri Elektrik Amb Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D. No:3 Kadıköy İst. 202503202503 0015 2025061866F1L0001092 2025061814F240002468 32.533,95 3890652556 Ömer Faruk Gazi 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 D. No: : Konak İzmir 202001202012 0010 2025080566F1L0000005 2025080514F240000061 155.582,00 3890652556 Ömer Faruk Gazi 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 D. No: : Konak İzmir 202001202012 0010 2025080566F1L0000005 2025080514F240000068 77.791,00 4930369127 Sezer Kalkan Zekeriyaköy Mah. Allı Turna Sk. V8 No: 1h Sarıyer / İst. 202401202412 0012 2025071666F1M0000500 2025071514F250000094 26.238,73 6850062419 Özel Bilgi Test Dershanesi Ticaret Limit Osmanağa M Gaziosmanpaşa S No:16 D. No:. : Kadıköy İst. 202501202512 9411 2025022066F1O0000093 2025021814F270000153 52.879,40 6850062419 Özel Bilgi Test Dershanesi Ticaret Limit Osmanağa M Gaziosmanpaşa S No:16 D. No:. : Kadıköy İst. 202401202412 9411 2024021666F1O0001195 2024021414F270000307 36.739,70 7640905539 Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst. 202501202503 0033 2025061866F1P0000982 2025061814F280003705 148.215,17 7640905539 Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst. 202504202504 0015 2025061866F1P0000982 2025061814F280005516 142.379,34 7640905539 Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst. 202503202503 0015 2025061866F1P0000982 2025061814F280002589 139.832,14 7640905539 Server İnşaat Elektrik Oto Yedek Parça L Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /11 Kadıköy İst. 202505202505 0015 2025071666F1P0000726 2025071514F280001795 68.981,59 7660335864 Derya Bacaz Acıbadem Mah. Faik Ali Sk. G Blok No: 3g /6 Kadıköy / İst. 202401202412 0012 2025061866F1P0000996 2025061814F280000417 26.415,13 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202410202410 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000039 80.648,16 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202410202410 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000054 80.553,19 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202411202411 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000026 79.727,51 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202408202408 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000047 72.084,59 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202407202407 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000034 69.437,68 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202402202402 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000053 66.274,24 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202411202411 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000028 64.850,46 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202409202409 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000038 64.768,36 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202404202404 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000051 62.380,53 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202403202403 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000033 61.581,80 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202312202312 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000046 54.899,83 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202405202405 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000055 53.744,47 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202401202401 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000025 53.013,43 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202310202310 0003 2025012366F1P0000001 2025012314F280000012 52.697,93 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202406202406 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000020 52.196,20 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202409202409 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000043 52.122,05 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202408202408 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000037 51.608,33 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202308202308 0003 2025012366F1P0000001 2025012314F280000017 49.854,30 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202405202405 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000019 47.457,91 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202407202407 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000023 46.273,78 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202311202311 0015 2025012366F1P0000001 2025012314F280000003 44.830,12 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202406202406 0015 2025012366F1P0000002 2025012314F280000021 44.318,36 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202310202310 0015 2025012366F1P0000001 2025012314F280000007 42.287,74 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202404202404 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000029 40.431,29 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202312202312 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000042 38.931,73 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202311202311 0003 2025012366F1P0000001 2025012314F280000001 36.226,43 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202402202402 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000031 34.415,68 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202401202401 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000050 32.440,33 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202309202309 0003 2025012366F1P0000001 2025012314F280000005 31.758,05 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202403202403 0003 2025012366F1P0000002 2025012314F280000035 31.627,65 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202306202306 0003 2025012366F1P0000001 2025012314F280000014 28.833,70 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202308202308 0015 2025012366F1P0000001 2025012314F280000004 24.636,51 7840491184 Dustın Puccıo Sunset Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cad. No:24ı D. No:29 : Ümraniye İst. 202307202307 0015 2025012366F1P0000001 2025012314F280000015 24.169,08 8080043367 Saniye Neşe Şensoy Fenerbahçe Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cad.No:32/22 : Kadıköy İst. 202401202412 0001 2025061866F1Q0000113 2025061814F290000495 91.264,47 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202201202212 0010 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000081 1.921.496,16 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202210202212 0033 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000085 1.703.910,24 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202211202211 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000083 827.235,81 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202201202212 0010 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000081 640.498,72 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202210202210 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000088 496.345,32 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202211202211 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000083 275.745,27 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202201202212 0010 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000081 275.414,45 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202207202209 0033 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000084 217.585,95 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202209202209 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000087 170.284,65 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202210202210 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000088 165.448,44 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202211202211 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000083 158.553,53 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202210202210 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000088 99.269,06 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202209202209 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000087 56.761,55 9800384486 Serkan Yiğit Ardıçlı Mah. 785. Sk. Kardeşler Ap. No:5 D. No:1 : Esenyurt İst. 202209202209 0015 2025062366F1R0000012 2025062314F2A0000087 35.475,97

Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.