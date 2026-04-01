T.C. KADINHANI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KADINHANI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/269 Esas KARAR NO : 2025/398

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/11/2025 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Tahir ve Mina oğlu, 01/01/1996 doğumlu, AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ uylruklu MEZAR-I ŞERİF doğumlu NADİR ARAB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde bir gazetede yayımlanmasına,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.