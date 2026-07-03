T.C.KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/257 Esas

DAVACI : Gülbahar Aktaş

DAVALI : Sumbas Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, Akdam Köy Tüzel Kişiliği

Mahkemeniz dava dosyasına konu Osmaniye ili Sumbas ilçesi Akdam Mahallesi Köy civarı 240 ada 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan A harfi ile gösterilen 4718.66 m²lik kısmın (Mahkememizce aldırılan 28/02/2026 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen) davacıGülbahar Aktaş'ın kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği bulunduğu, bu nedenle kendi üzerine tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olmakla itirazcı olabilecek kimselerin ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememize müracaat etmesi gerektiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan ve tebliğ olunur. 06/05/2026