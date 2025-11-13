T.C. KAĞIZMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/96 Esas

KARAR NO: 2025/63

Davacı Nafia Gökkılıç'ın açmış olduğu elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasının kabulü ile Kars İli Kağızman ilçesi Kümbet Mah.227 Ada 28 parsel nolu taşınmazda Ayhan İlkan'ın pay oranının 54000/120960480 olarak yine Kars İli Kağızman İlçesi Kümbet Mah.227 ada 68 parsel nolu taşınmazda pay oranının 144360/323215560 olarak tespitine karar verilmiş karar tüm aramalara rağmen 35011795652 T.C. nolu Halis ile Türkan oğlu, 01/01/1970 D.lu, Kağızman Bağlaraltı Mah. nüf. kayıtlı Ayhan İlkan'a e tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince karar ve tashih şerhinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.