T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/31 Tereke

Müteveffa NAZİF ve SULTAN oğlu/kızı, 28/01/1946 dogumlu, 22711480858 T.C. Kimlik numaralı İSMET CAN'ın 09/04/2021 tarihinde vefat etmiştir. TMK m.621 gereği müteveffa İSMET CAN'ın alacaklıları ve borçlularının ilan tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde alacaklarını ve borçlarını mahkememizin 2024/31 Tereke sayılı dosyasına bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde alacaklar ve borçlar dikkate alınmaksızın terekenin tasfiyesi işlemine başlanacağı yasa gereği ilan olunur.