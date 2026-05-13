T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2026/422 Esas 07.05.2026

Konu : ilan metni İLAN

Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi Öşlü Mahallesinde bulunan doğusu tapulama harici yerler ilerisi 113 ada 1 ve 2 numaralı parseller, batısı yol ilerisi tapulama harici yerler, kuzeyi tapulama harici yer güneyi bor yer ( tapulama harici)ile çevrili olan yüz ölçümü 3478,57 m2 ve 708,26 m2olup davacının 20 yıldan fazla süredir nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterekMUSTAFA ŞANLI adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/422 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.