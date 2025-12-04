T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/460 Esas KARAR NO : 2021/828

Davacı SEFER OZAN tarafından SELADİJA KODZADZİKLİOSKA aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen14/10/2021 tarihli kararda; "Davacının davasının KABÜLÜ ile; SEFER OZAN ile Fransa Cumhuriyeti uyruklu Seladija Kodzadziklioska'nın Boşanmalarına ilişkin Bobigny Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 12/03625 esas ve12/1773 karar sayılı 10/05/2012 kesinleşme tarihli ilamının boşanmaya ilişkin kısmının TANINMASINA ve TENFİZİNE" karar verilmiştir.

Yapılan tüm araştırmaları rağmen dosyamız davalısı olan SELADİJA KODZADZİKLİOSKA'nın yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden ve tebligat yapılamadığından davalıya yukarıda özeti bulunan gerekçeli karar içeriği ile 6100 sayılı HMK'nun 345.maddesi uyarınca gerekçeli kararın kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvuru dilekçenizi (istinaf kanun yoluna başvuru harcı, istinaf karar harcı ve istinaf gider avansını mahkememiz veznesine yatırmak suretiyle) sunmanız gerektiği" hususuna ilişkin davetiye içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

ANNONCEMENT

DU 3E TRIBUNAL DE LA FAMILLE DE KAHRAMANMARAS

BASE N° : 2020/460 Base

DÉCISION N° : 2021/828

À la fin du procès public de l'affaire de reconnaissance et d'exécution déposée devant notre tribunal par le plaignant SEFER OZAN contre SELADİJA KODZADZİKLİOSKA;

Dans la décision du 14/10/2021 rendue par notre tribunal; L’ACCEPTATION de la demande du demandeur et la RECONNAISSANCE et l’EXÉCUTION de la partie relative au divorce de la décision numéro 12/03625 et 12/1773, en date du 10/05/2012, du Tribunal civil de première instance de Bobigny, concernant le divorce de SEFER OZAN et Seladija Kodzadziklioska, citoyenne de la République française.

Malgré toutes les recherches effectuées, l'adresse de SELADIJA KODZADZİKLİOSKA, la défenderesse dans cette affaire, étant restée introuvable, et la notification n'ayant pu lui être adressée, il a été décidé de la notifier publiquement. Cette notification l'informe qu'elle doit, dans un délai légal de deux semaines à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'article 345 du Code de procédure civile n° 6100, déposer son recours (en s'acquittant des frais de dossier, de procédure et de provision pour frais d'appel auprès du greffe du tribunal). Il lui est également précisé que le présent avis sera réputé avoir été signifié à la défenderesse le huitième jour suivant sa publication dans le journal.