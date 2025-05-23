T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/316 Esas

İLAN

Davacı , FATİH KÜÇÜK ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Bulanık Mahallesi Keller mevki, (Kozludere mahallesi tarafında kadastrosu yapılan 132 ada 15 numaralı parselin 60 metre güneybatısında) bulunan fen bilirkişisinin 01/07/2024 tarihli bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen toplam 2232.07 m2 miktarındaki doğusu; tescil harici taşınmaz Batısı ; tescil harici taşınmaz, Kuzeyi ; tescil harici taşınmaz , Güneyi ; tescil harici taşınmaz Davacı Hasan ve Sıdıka oğlu , 1973 doğ. Kahramanmaraş doğumlu 46879188562 T.C kimlik numaralı FATİH KÜÇÜK zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı:2023/316 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.