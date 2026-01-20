T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 20.01.2026 00:01:00
T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1654 Esas
Sayı : 2024/1654 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan AYŞE NAR'ı tanıyan bilenlerin ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bildirmeleri aksi takdirde gaip adayının gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO: 31981682244
ADI SOYADI: AYŞE NAR
BABA ADI: İLYAS
ANA ADI: LALE
DOĞUM TARİHİ: 26/10/1981
DOĞUM YERİ: KAHRAMANMARAŞ
İKAMETGAH ADRESİ: Barbaros Mah. Av. Mehmet Ali Kısakürek Cad. No: 9İç Kapı No: 05 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
#ilangovtr BASIN NO: ILN02383367