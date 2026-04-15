T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 15.04.2026 00:01:00
T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı, MUSTAFA PURTAŞ ile Davalı, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fen bilirkişisinin 21/10/2025 tarihli raporunda belirtildiği üzere doğusu; Mehmet Polat'a ait tapusuz taşınmaz, batısı; Durdu Kılıç'a ait tapusuz taşınmaz, Kuzeyi Mustafa Aksu'ya ait tapusuz taşınmaz, güneyi; Ali Purtaş'a ait tapusuz taşınmaz ile çevrili krokide (A) harfi ile gösterilen 2965.11 m² bahçe olarak kullanılan taşınmaz tescil harci alanda kalmaktadır. Bu tapusuz taşınmazın davacı Mustafa Purtaş adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin varsa, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/53 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02446883