T.C. KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 14.11.2025 00:01:00

Kahramanmaraş Defterdarlığı

Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden İlanen Tebliğ

Sıra No

Vergi K.No

Mükellefin Soyadı-Adı(Unvanı)

Adres

İhb. Fiş No

Vergi veya Cezanın Nev'i

Vergi veya Cezanın Dönemi

Vergi Miktarı

Ceza Miktarı

2

6940049307

ÖZKA TEKS. PETROL VE PETROL ÜR. İNŞ TİC SAN LTD ŞTİ.

HAYRULLAH MAH. AZERBAYCAN BLV. NO: 56/14 ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ

2025081213aR30000001

3080-0010

01/2021-12/2021

29.864.535,34 TL

29.864.535,34 TL

Yukarıda adı, soyadı / unvanı, vergi kimlik no yazılı Aslanbey Vergi Dairesi mükellefleri adına düzenlenen vergi ceza ihbarnamelerinin, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğ mecburiyeti doğmuştur.213 sayılı V.U.K.'nun 103,104,105 ve 106'ıncı maddeleri gereğince ilgililerin işbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde bizzat veya bilvekale vergi dairesine müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat etmemiş veya adresini bildirmemiş olanlara bu bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacaktır. İlgililere ilanen duyurulur.

