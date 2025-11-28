T.C. KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı :2025/142 Esas 17.11.2025

Konu : Bilgi ve Belge

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ili Sincik İlçesine ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4. ve 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4. ve 10. maddesine göre ilan olunur.17/11/2025

İL/İLÇE KÖY ADA/PARSEL MALİK BABA ADI YÜZ ÖLÇ

ADIYAMAN Arıkonak Köyü 114 Ada Abuzer Keskinkılıç-24427040654 - Mahmut 403,79 m²

Sincik Binçit Mevkii 278 Parsel