T.C.KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/68 Esas

Davacı, HACİ ÇETİNÇAKMAK ile Davalılar, AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KAHTA GELDİBULDU KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Türk Medenî Kanunu'nun 713. maddesi uyarınca kadastro sırasında tescil harici bırakılan tapusuz taşınmazın tescili istemine ilişkin dava açılmıştır.

Dava konusu Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Geldibuldu köyü, Acoğlu Mezrası, Doğusu; Hacı Çetinçakmak varislerinin kullandığı tescil harici tarla ve onun da doğusu 2024 parsel, Batısı; Bilal Çetinçakmak tarafından kullanılan tescil harici yer, Kuzeyi : Kadim Köy Yolu,onun da kuzeyi Hacı Çetinçakmak'a ait 1738 parsel, Güneyi: Köy Yolu, ile çevrili taşınmaza komşu Akıncınlar Köyü 585 ve 575 parsel sayılı taşınmazların tapulama harici kalan taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur. 29/04/2026