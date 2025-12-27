T.C. KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas no: 2025/176

DAVALI : Aynur TUNA - 51436666018 -25/08/1965 doğumlu, Davacı Pevril TUNA tarafından aleyhinize açılan (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;06/01/2026 günü saat 16:00'da ön inceleme duruşması yapılacağından duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK m.139 uyarınca ön inceleme duruşmasına yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, işbu ilanın yayınlanmasından itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri Mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, tarafınıza ihtar olunur.