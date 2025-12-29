T.C. KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2025/293 Esas

Davacı: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İlanen Tebligat Yapılan Davalı: Metin Karakoç: Mahmut ve Zehra oğlu 1946 doğumlu 169.....356 T.C. Kimlik numaralı tebligat adresine ulaşılamamıştırDavacı TEDAŞ tarafından hissedarı olduğunuz Ankara ili Kalecik ilçesi Çiftlik Mahallesi 185 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 187,04 m²lik alanında irtifak hakkı tesisi 32,49 m²'lik alanında mülkiyet kamulaştırılması için mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır. İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin maddi hataların düzeltilmesi amacıyla adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığının belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Hazine adına tesciline karar verilecektir. Davaya, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin iş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilan olunur.