T.C. KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C KALKANDEREASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/91 Esas

Tebligat Yapılacak Olan Dahili Davalı: Suzan Hasan SÜLEYMAN T.C: 29******698

DAVANIN KONUSU: Muhdesat Aidiyetinin Tespiti

Dava Dilekçesinin Özeti;

Dava konusu Rize İli İkizdere İlçesi Güneyce Köyü 165 ada 265 parsel ve 173 ada 4 parsel sayılı taşınmazların tarafların elbirliği halinde malik oldukları, dava konusu taşınmazlardan 165 ada 265 parsel sayılı taşınmaz üzerinde tapu kayıtlarında ahşap eski eve bitişik iki katlı betonarme yapı olduğunu, betonarme yapının ise 3 katlı olduğunu, bu yapının kadastro tespitinden sonra 2000 yılında inşa edildiğini eski tapu kayıtlarında isekonu taşınmazın "Harun oğlu Mehmet Aksu,bu parsel üzerinde 1975 yılında kargir ev yapılmıştır" tespitinin olduğunu, tapu kaydında belirtilen ahşap evin hali hazırda hala olduğu bu yapıya bitişik 2 katlı betonarme ev yapıldığını, yine dava konusu 173 ada 4 parsel sayılı taşınmazın üzerinde mevcut olan ama tapuda gözükmeyen 3 katlı binanın yapımına 2019 yılında başlandığı son katının ise natamam olmak üzere kendisi tarafından yapıldığını, tüm bu sebeplerle dava konusu 165 ada 265 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı betonarme yapının ve 173 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı betonarme yapının tespitine ve bu yapıların kendi adına Muhdesatın Aidiyetinin Tespitine karar verilmesini arz ve talep etmiştir.

"Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesini ve her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık cevap süresi içinde mahkememize sunmanız gerekmektedir." ilan olunur.