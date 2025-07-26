T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/110 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/110 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 122 Ada, 39 Parsel, Bahse konu
Adresi: Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Karaağaç Mah. Yolcuoğlu Mevki Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü: 865,88 m2
Kıymeti: 5.420.785,19 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/09/2025 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2025 - 11:40
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 11:40