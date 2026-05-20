T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/235 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/235 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli Kandıra İlçesi Bağırganlı Mah. Dayamalı Mevkii 123 ada 45 parselde kayıtlı 23.219,19m² yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği Fındıklık, (1/2 Müşterek) hissesi satışa konudur.

Adresi : Kocaeli İli Kandıra İlçesi Bağırganlı Mah. Dayamalı Mevkii 123 Ada 45 Parsel Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 23.219,19 m2, (1/2 Müşterek) hissesi satışa konudur.

İmar Durumu : Kandıra Belediye Başkanlığının 13.11.2025 tarih ve 92209

sayılı yazısına göre; Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000

ölçekli Çevre Düzeni Planı dahilinde "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 8.126.716,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:55

18/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.