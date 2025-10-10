T.C. KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/54 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 115 Ada, 106 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 1.013,82 m2 Kıymeti : 630.789,68 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 13:47

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 121 Ada, 81 Parsel,

Yüzölçümü: 1.189,95 m2 Kıymeti : 2.974.875,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:52

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:52

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 70 Parsel,

Yüzölçümü: 18.949,37 m2 Kıymeti : 18.949.370,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:46

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:46

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 33 Parsel,

Yüzölçümü: 1.726,81 m2 Kıymeti : 3.508.820,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:46

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 11:46

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 8 Parsel

Yüzölçümü: 552,55 m2 Kıymeti : 1.105.100,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 13:46

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:46

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 58 Parsel

Yüzölçümü: 6.774,24 m2 Kıymeti : 6.774.240,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 14:53

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:53

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe,Sepetçi Mahallesi, 101 ada 11 parsel

Yüzölçümü: 1.405,06 m2 Kıymeti : 1.238.471,87 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:23

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:23

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 61 Parsel, Sepetçi Mahallesi

Yüzölçümü: 3.882,17 m2 Kıymeti : 2.415.451,23 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 11:23

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 11:23

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 95 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 3.765,12 m2 Kıymeti : 2.342.623,78 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 12:23

Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 12:23

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 12:23

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 12:23

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 96 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 3.451,90 m2 Kıymeti : 2.147.741,11 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 13:39

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:39

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 170 Parsel, Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 812,82 m2 Kıymeti : 505.729,29 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 14:53

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:53

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 211 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 1.075,19 m2 Kıymeti : 668.973,54 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 10:14

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:14

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 272 Parsel, Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 3.217,80 m2 Kıymeti : 1.668.397,12 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 11:14

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 11:14

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 281 Parsel,Sepetçi Mahallesi

Yüzölçümü: 7.109,40 m2 Kıymeti : 3.686.152,81 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 12:14

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 12:14

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 284 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 1.499,50 m2 Kıymeti : 777.475,76 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 13:33

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:33

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 360 Parsel, Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 18.640,96 m2 Kıymeti : 8.591.245,64 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 14:57

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:57

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 446 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 8.586,65 m2 Kıymeti : 3.957.415,25 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 10:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:03

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 454 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 5.790,97 m2 Kıymeti : 3.002.560,04 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 11:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 11:03

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 459 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 17.700,52 m2 Kıymeti : 8.157.815,66 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 12:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 12:03

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 478 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 1.989,84 m2 Kıymeti : 1.753.918,60 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 13:31

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:31

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 525 Parsel, Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 1.274,27 m2 Kıymeti : 792.839,33 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 14:57

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:57

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 112 Ada, 41 Parsel, Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 1.454,47 m2 Kıymeti : 1.282.023,67 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2025 - 13:36

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 13:36

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 115 Ada, 92 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 2.834,18 m2 Kıymeti : 1.763.401,29 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2025 - 14:58

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 14:58

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 112 Ada, 64 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 18.610,50 m2 Kıymeti : 9.649.358,15 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 10:26

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 10:26

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 118 Ada, 5 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 102,64 m2 Kıymeti : 53.217,81 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 11:26

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 11:26

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 118 Ada, 32 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 1.285,33 m2 Kıymeti : 799.720,76 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 12:27

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 12:27

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 12:27

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 12:27

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 118 Ada, 37 Parsel, Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 4.714,78 m2 Kıymeti : 2.933.493,68 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 13:41

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 13:41

28 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 119 Ada, 23 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 1.210,50 m2 Kıymeti : 753.162,21 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 14:53

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 14:53

29 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 120 Ada, 12 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 2.060,58 m2 Kıymeti : 1.816.271,45 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 10:21

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 10:21

30 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 120 Ada, 19 Parsel, Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 3.246,06 m2 Kıymeti : 2.861.197,39 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 11:21

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 11:21

31 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 121 Ada, 5 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 419,69 m2 Kıymeti : 261.127,34 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 12:27

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 12:27

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 12:27

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 12:27

32 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 121 Ada, 28 Parsel,Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 5.086,88 m2 Kıymeti : 3.165.010,95 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 13:39

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 13:39

33 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 121 Ada, 51 Parsel, Sepetçi Mahallesi,

Yüzölçümü: 2.566,66 m2 Kıymeti : 2.262.349,09 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 14:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 14:55

02/10/2025