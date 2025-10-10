T.C. KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/54 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 115 Ada, 106 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 1.013,82 m2 Kıymeti : 630.789,68 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 13:47
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 121 Ada, 81 Parsel,
Yüzölçümü: 1.189,95 m2 Kıymeti : 2.974.875,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:52
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:52
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 70 Parsel,
Yüzölçümü: 18.949,37 m2 Kıymeti : 18.949.370,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:46
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:46
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 33 Parsel,
Yüzölçümü: 1.726,81 m2 Kıymeti : 3.508.820,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:46
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 11:46
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 8 Parsel
Yüzölçümü: 552,55 m2 Kıymeti : 1.105.100,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 13:46
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:46
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 58 Parsel
Yüzölçümü: 6.774,24 m2 Kıymeti : 6.774.240,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 14:53
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 14:53
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:53
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:53
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe,Sepetçi Mahallesi, 101 ada 11 parsel
Yüzölçümü: 1.405,06 m2 Kıymeti : 1.238.471,87 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:23
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:23
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 61 Parsel, Sepetçi Mahallesi
Yüzölçümü: 3.882,17 m2 Kıymeti : 2.415.451,23 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 11:23
Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 11:23
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 11:23
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 11:23
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 95 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 3.765,12 m2 Kıymeti : 2.342.623,78 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 12:23
Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 12:23
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 12:23
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 12:23
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 96 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 3.451,90 m2 Kıymeti : 2.147.741,11 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 13:39
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:39
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 170 Parsel, Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 812,82 m2 Kıymeti : 505.729,29 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 14:53
Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 14:53
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:53
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:53
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 211 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 1.075,19 m2 Kıymeti : 668.973,54 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 10:14
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:14
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 272 Parsel, Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 3.217,80 m2 Kıymeti : 1.668.397,12 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 11:14
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 11:14
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 281 Parsel,Sepetçi Mahallesi
Yüzölçümü: 7.109,40 m2 Kıymeti : 3.686.152,81 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 12:14
Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 12:14
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 12:14
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 12:14
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 284 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 1.499,50 m2 Kıymeti : 777.475,76 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 13:33
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:33
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 360 Parsel, Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 18.640,96 m2 Kıymeti : 8.591.245,64 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 14:57
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:57
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 446 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 8.586,65 m2 Kıymeti : 3.957.415,25 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 10:03
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:03
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 454 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 5.790,97 m2 Kıymeti : 3.002.560,04 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 11:03
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 11:03
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 459 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 17.700,52 m2 Kıymeti : 8.157.815,66 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 12:03
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 12:03
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 478 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 1.989,84 m2 Kıymeti : 1.753.918,60 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 13:31
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:31
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 525 Parsel, Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 1.274,27 m2 Kıymeti : 792.839,33 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 14:57
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:57
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 112 Ada, 41 Parsel, Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 1.454,47 m2 Kıymeti : 1.282.023,67 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2025 - 13:36
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 13:36
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 115 Ada, 92 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 2.834,18 m2 Kıymeti : 1.763.401,29 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2025 - 14:58
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 14:58
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 112 Ada, 64 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 18.610,50 m2 Kıymeti : 9.649.358,15 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 10:26
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 10:26
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 118 Ada, 5 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 102,64 m2 Kıymeti : 53.217,81 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:26
Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 11:26
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 11:26
Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 11:26
26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 118 Ada, 32 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 1.285,33 m2 Kıymeti : 799.720,76 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 12:27
Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 12:27
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 12:27
Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 12:27
27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 118 Ada, 37 Parsel, Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 4.714,78 m2 Kıymeti : 2.933.493,68 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 13:41
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 13:41
28 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 119 Ada, 23 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 1.210,50 m2 Kıymeti : 753.162,21 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 14:53
Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 14:53
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 14:53
Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 14:53
29 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 120 Ada, 12 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 2.060,58 m2 Kıymeti : 1.816.271,45 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 10:21
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 10:21
30 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 120 Ada, 19 Parsel, Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 3.246,06 m2 Kıymeti : 2.861.197,39 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 11:21
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 11:21
31 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 121 Ada, 5 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 419,69 m2 Kıymeti : 261.127,34 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 12:27
Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 12:27
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 12:27
Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 12:27
32 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 121 Ada, 28 Parsel,Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 5.086,88 m2 Kıymeti : 3.165.010,95 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 13:39
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 13:39
33 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 121 Ada, 51 Parsel, Sepetçi Mahallesi,
Yüzölçümü: 2.566,66 m2 Kıymeti : 2.262.349,09 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 14:55
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 14:55
02/10/2025