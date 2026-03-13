T.C. KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2024/98 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/98 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BAĞIRGANLI Mahalle/Köy, 222 Ada, 4 Parsel,

Yüzölçümü : 368,46 m2 Kıymeti : 5.158.440,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:34 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:34

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:34 / Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:34

11/03/2026