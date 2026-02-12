T.C. KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/59 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 107 Ada, 269 Parsel

Yüzölçümü: 8.462,64 m2 Kıymeti : 7.459.284,01 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/03/2026 - 13:41 / Bitiş Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 13:41

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/04/2026 - 13:41 / Bitiş Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 13:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 109 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü: 2.718,90 m2 Kıymeti : 2.396.539,06 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:46 / Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:46 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:46

09/02/2026