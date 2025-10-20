Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 20.10.2025 00:00:00

T.C. KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/765 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DİLEK DEMİRSOY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.07.2025

GAİP TC KİMLİK NO: 39140032350

ADI SOYADI: DİLEK DEMİRSOY

BABA ADI: SELAHATTİN

ANA ADI: ŞAZİYE

DOĞUM TARİHİ: 02/12/1985

DOĞUM YERİ: KARTAL

İKAMETGAH ADRESİ: Cebeci Mah. Cebecı Menekşe Sk. No: 8/1 Kandıra/ KOCAELİ

