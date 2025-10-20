T.C. KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/765 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DİLEK DEMİRSOY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.07.2025
GAİP TC KİMLİK NO: 39140032350
ADI SOYADI: DİLEK DEMİRSOY
BABA ADI: SELAHATTİN
ANA ADI: ŞAZİYE
DOĞUM TARİHİ: 02/12/1985
DOĞUM YERİ: KARTAL
İKAMETGAH ADRESİ: Cebeci Mah. Cebecı Menekşe Sk. No: 8/1 Kandıra/ KOCAELİ
