T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/258 Esas

DAHİLİ DAVALI : HAKAN USTAOĞLU - T.C. 456*****424 -Süleyman ve Nafiye oğlu 21/03/1996 doğumlu

Türkiye Elektirik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tapu maliki olduğunuz, Kadıköy K Mahallesi 154 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1064.34 m2'lik irtifak alanı taşınmaz hakkında kamulaştırma (bedel tescili ve tespiti) davasının açıldığı, ön inceleme duruşmasının yapıldığı, bilirkişi raporunun alındığı, bilirkişi raporunda toplam kamulaştırma bedelinin 18.083,75-TL olarak tespit edildiği, HMK 281. Maddesi bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere tebliğ olunur. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve ayrıca duruşmanın 16/04/2026 günü saat 09:30'a ertelendiği tebliğ olunur.