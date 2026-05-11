T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/169 Esas

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açılan kurum zararı nedeniyle alacak davasında davalı olduğunuz Egeli Sosyal Hizmetler, Turizm, İnşaat, Taşımacılık, Sanayi, Ticaret Limited Şirketi'nin duruşma günü olan 10/06/2026 günü saat 09:35'de hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlıkların yapılması, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu ve ayrıca HMK 139 ve 140/5. Maddeleri dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere tebliğ olunur.