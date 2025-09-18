T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KARABÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/25 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karabük ili Merkez İlçesi Adatepe Mahallesi 1401 Ada 3 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği İki Katlı Kargir Ev ve Kargir İki Katlı Ev ve Arsası olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Tapu kayıtlarında "6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.", "1401 Ada 3 Parseldeki binanın (E) hargi ile gösterilen iki katlı kargir evin 4,32 m2'lik kısmı 1401 Ada 4 Parsel'e tecavüzlüdür", "1401 Ada 3 Parseldeki binanın (G) hargi ile gösterilen kargir iki katlı evin 8,05 m2'lik kısmı yola tecavüzlüdür", "1401 Ada 1 Parseldeki binanın (H) hargi ile gösterilen kargir iki katlı evin 34,92 m2'lik kısmı 1401 Ada 3 Parsele tecavüzlüdür", "Taşınmazın kamu hizmetinde kalan 12.00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü lehine "Taşınmazın kamu hizmetinde kalan 35.00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade kamuya terk edilecektir.", "6831 sayılı Yasanın 2/A veya 2/B md. gereği Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır.", "Karabük Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/01/2018 kesinleşme tarihli 2016/1423 E 2017/1250 K sayılı mahkeme kararına istinaden Şaziye KARAHARMAN'ın vasiyetnamesi vardır."şeklinde, yine hissedar Çebioğlu Şirketi hissesi üzerinde "Taşınmazın hisseme düşen kamu hizmetinde kalan 32.00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir.", Karabük Milli Emlak Müdürlüğü lehine"Taşınmazın kamu hizmetinde kalan 415.00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." şeklinde, hissedar Ali EREN hissesi üzerinde "Kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır. Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/06/2019 tarih 2018/296 Esas sayılı müzekkeresi ile" şeklinde, hissedar Turan ÜNAL hissesi üzerinde "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinde satılan işbu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden haseplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarih, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şeklinde şerhler bulunmaktadır.

Adresi: Karabük İli Merkez İlçesi Adatepe Mahallesi

Yüzölçümü: 1.305,97 m2

İmar Durumu: Emsal 1.50, Yençok: 30.50 m olan Konut alanındadır.

Kıymeti: 15.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 11:48

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2025 - 11:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.