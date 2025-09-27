T.C. KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/229 Esas, 2025/231 Esas,2025/233 Esas, 2025/235 Esas, 2025/237 Esas, 2025/239 Esas, 2025/241 Esas, 2025/243 Esas, 2025/245 Esas, 2025/247 Esas, 2025/249 Esas, 2025/251 Esas, 2025/253 Esas, 2025/255 Esas, 2025/257 Esas, 2025/259 Esas, 2025/261 Esas, 2025/263 Esas, 2025/265 Esas, 2025/267 Esas, 2025/269 Esas, 2025/271 Esas, 2025/273 Esas, 2025/275 Esas,2025/277 Esas,2025/279 Esas, 2025/281 Esas, 2025/283 Esas, 2025/285 Esas, 2025/287 Esas, 2025/289 Esas, 2025/291 Esas, 2025/293 Esas,2025/295 Esas, 2025/297 Esas,

Aşağıda dosya numaraları ve taşınmaz bilgileri yazılan taşınmazların, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 5. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka Türkiye Vakıflar Bankası Karabük Şubesidir. 10.09.2025

2025/229 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Yeşiltepe K Mahallesi 104 ada 42 parsel

2025/231 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Düzçam K Mahallesi 117 ada 43 parsel

2025/233 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Düzçam K Mahallesi 111 ada 5 parsel

2025/235 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Düzçam K Mahallesi 109 ada 70 parsel

2025/237 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Düzçam K Mahallesi 109 ada 64 parsel

2025/239 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Düzçam K Mahallesi 109 ada 42 parsel

2025/241 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Düzçam K Mahallesi 109 ada 35 parsel

2025/243 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Düzçam K Mahallesi 108 ada 284 parsel

2025/245 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Düzçam K Mahallesi 108 ada 208 parsel

2025/247 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Güneşli K Mahallesi 107 ada 11 parsel

2025/249 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Güneşli K Mahallesi 106 ada 21 parsel

2025/251 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 155 ada 15 parsel

2025/253 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 155 ada 9 parsel

2025/255 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 154 ada 21 parsel

2025/257 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 154 ada 17 parsel

2025/259 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 154 ada 5 parsel

2025/261 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 103 ada 254 parsel

2025/263 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 103 ada 192 parsel

2025/265 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 103 ada 143 parsel

2025/267 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 103 ada 138 parsel

2025/269 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 101 ada 92 parsel

2025/271 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 101 ada 57 parsel

2025/273 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy K Mahallesi 101 ada 45 parsel

2025/275 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Karaağaç K Mahallesi 118 ada 47 parsel

2025/277 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Karaağaç K Mahallesi 125 ada 18 parsel

2025/279 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Sipahiler K Mahallesi 116 ada 108 parsel

2025/281 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Sipahiler K Mahallesi 116 ada 76 parsel

2025/283 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Karaağaç K Mahallesi 125 ada 23 parsel

2025/285 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Yeşiltepe K Mahallesi 104 ada 30 parsel

2025/287 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Yeşiltepe K Mahallesi 104 ada 38 parsel

2025/289 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Yeşiltepe K Mahallesi 107 ada 23 parsel

2025/291 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Yeşiltepe K Mahallesi 130 ada 50 parsel

2025/293 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Karaağaç K Mahallesi 114 ada 85 parsel

2025/295 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Karaağaç K Mahallesi 114 ada 54 parsel

2025/297 Esas, Karabük İli Merkez İlçesi Karaağaç K Mahallesi 114 ada 70 parsel