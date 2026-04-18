T.C.KARABÜK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARABÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/18 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yeşil Mahalle 1783 Ada 812 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Kargir Ev ve Birinci ve Dördüncü Katı Natamam Dört Katlı Kargir Ev ve Bahçe olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Yeşil Mahalle

Yüzölçümü : 488,25 m2

İmar Durumu: Ayrık Nizam 4 Katlı Konut alanındadır.

Kıymeti : 10.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:39 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:39

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:39 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.