T.C. KARACABEY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. KARACABEY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10 . maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı, Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

 

Dosya No

İl-İlçe

Köy

Ada-Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

Malik/ler

Kamulaştırılacak Alan

2025/193 Esas

Bursa Karacabey

Yeşildere Mahallesi

613 parsel

5.150,00 m²

Tarla

Ali Cura

45,83 m²

2025/194 Esas

Bursa Karacabey

Yeşildere Mahallesi

344 parsel

5.950,00 m²

Tarla

Recep Özel

120,19 m²

2025/195 Esas

Bursa Karacabey

Yeşildere Mahallesi

597 parsel

8.000,00 m²

Tarla

Ayşe Erdoğan

1.122,32 m²

2025/196 Esas

Bursa Karacabey

Yeşildere Mahallesi

345 parsel

5.800,00 m²

Tarla

Recep Özel

167,28 m²

2025/197 Esas

Bursa Karacabey

Dağkadı Mahallesi

102 parsel

21.200,00 m²

Tarla

Sebahattin Okyay

831,08 m²

2025/198 Esas

Bursa Karacabey

Dağkadı Mahallesi

125 parsel

21.200,00 m²

Tarla

Recep Özel

Günay Özel

2.369,56 m²
