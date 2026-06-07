T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARACABEYİCRA DAİRESİ

2024/502 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/502 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Saadet Mahallesi, 427 ada, 61 parsel sayılı, 238,00 m2 yüz ölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazın tamamı.Taşınmazın ön cephesi 1/A yapı grubunda, 6,00 m x 2,50 m. = 15,00 m2alanlı tuğla duvar ile çevrilidir. Söz konusu duvar sıvalı ve akrilik dış cephe boyası ile boyalıdır. 21.07.2025 tarihli Fen raporu ve ekindeki krokiye göre taşınmaz üzerinde birbirine 2 katlı mesken olarak kullanılan yapı, bahçe sundurması ve depo yapısı bulunmaktadır.Banyoda duşa kabin, lavabo ve klozet bulunmaktadır.taşınmazın mutfak dolapları mdf - lake, tezgahı ise mermerittir. Taşınmaz doğal gaz kombi ısıtmalı olup, panel radyatörleri mevcuttur. Taşınmaz normal katında ikamet eden aile çalıştığından normal kata girilemedi. Normal katın giriş kapısı çelik, pencereleri ise pvc esaslı malzemedendir. Taşınmazın alt katta bulunan giriş verandasının üstünde, üstü çelik taşıyıcı konstrüksiyonlu ve epoksi boyalı trapez sac kaplamalı açık teras bulunmaktadır. Taşınmaz yerinde yapılan ölçüme göre 11,68 m x 9,00 m x 2 kat = 210,24 m2 alanlıdır. 2 katlı binanın üst kata çıkış merdiveni altında 3,25 m x 1,26 m = 4,10 m2 alanlı depo olarak kullanılan ilave yapı bulunmaktadır.

Kıymeti : 5.397.701,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.