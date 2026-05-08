T.C.KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/1019 Esas

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dahili davalı Niyazi ve Fatma'dan olma, 15/02/1960 İstanbul doğumlu Selahattin Atay'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/06/2026 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.