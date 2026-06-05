T.C.KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilenkarar gereğince; Zonguldak ili, Kdz.Ereğli ilçesi,Ereğli Çevre Yolu Km:0+244,41-9+504,17 güzergahına kalan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 25/02/2027 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.