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T.C.KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 5.06.2026 00:01:00

T.C. KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

 

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilenkarar gereğince; Zonguldak ili, Kdz.Ereğli ilçesi,Ereğli Çevre Yolu Km:0+244,41-9+504,17 güzergahına kalan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 25/02/2027 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.

 

Sıra No

İL

İLÇE

KÖY

ADA

PARSEL

ESAS NO

DAVALI AD-SOYAD

İRTİFAK ALANI m2

MÜLKİYET m2

1

ZONGULDAK

EREĞLİ

KIZILCA

128

190-191

2026/137

BAYRAM CANDAN

 

65,84-739,99

2

ZONGULDAK

EREĞLİ

KIZILCA

128

177-187-188

2026/138

ERSİN ÇINAR VE DİĞERLERİ

 

349,22-1660,67-1843,81

3

ZONGULDAK

EREĞLİ

KIZILCA

128

181-182-184-185

2026139

ASIM CANDAN

 

970,64-85,56-12717,05-619,34

4

ZONGULDAK

EREĞLİ

KIZILCA

128

179

2026/140

AHMET KURT

 

961
#ilangovtr BASIN NO: ILN02479798