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T.C. KARADENİZ EREĞLİ 2. İCRA DAİRESİ

T.C. KARADENİZ EREĞLİ 2. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma 9.07.2026 00:01:00

T.C. KDZ.EREĞLİ 2. İCRA DAİRESİ

2026/189 TLMT.

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/189 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

940.000,00

1

Taşıt

67ADL398 Plakalı , 2023 Model , OPEL CORSA Marka , U Tipli , 10XVDW2074793 Motor No'lu , VXKUPHNKSP4131752 Şasi Nolu

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:30

 

06/07/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02506087