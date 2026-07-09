T.C. KARADENİZ EREĞLİ 2. İCRA DAİRESİ

T.C. KDZ.EREĞLİ 2. İCRA DAİRESİ

2026/189 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/189 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 940.000,00 1 Taşıt 67ADL398 Plakalı , 2023 Model , OPEL CORSA Marka , U Tipli , 10XVDW2074793 Motor No'lu , VXKUPHNKSP4131752 Şasi Nolu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:30

06/07/2026 (İİK m.114/4)