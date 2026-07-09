T.C. KARADENİZ EREĞLİ 2. İCRA DAİRESİ
T.C. KDZ.EREĞLİ 2. İCRA DAİRESİ
2026/189 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/189 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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940.000,00
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1
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Taşıt
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67ADL398 Plakalı , 2023 Model , OPEL CORSA Marka , U Tipli , 10XVDW2074793 Motor No'lu , VXKUPHNKSP4131752 Şasi Nolu
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:30
06/07/2026 (İİK m.114/4)