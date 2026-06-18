T.C. KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/60 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, Çeltek Mh. 1580 Ada, 11 Parsel,

Adresi : Karaman Çeltek Mh. Karaman

Yüzölçümü : 76.705 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 6.316.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2027 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.