T.C. KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2025/60 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, Çeltek Mh. 1580 Ada, 11 Parsel,
Adresi : Karaman Çeltek Mh. Karaman
Yüzölçümü : 76.705 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 6.316.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 11:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2027 - 11:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.