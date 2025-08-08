T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/259 Esas
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 05/09/2025günü saat: 09.00 'dır.
|
DOSYA NO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
|
CİNSİ
|
2025/259
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü
|
940
|
39
|
Mehmet Göksel
Mustafa Göksel
Zekiye Sağ
|
18,70 m² irtifak
|
TARLA
|
2025/261
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü
|
940
|
35
|
Hacı İsmail Bektaş
Canan Bektaş
|
214,04 m² irtifak
|
TARLA
|
2025/263
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü
|
924
|
21
|
Leyla Uysal
Mehmet Ali İpek
Hatice Özkay
Ayşe Bayrakçı
Hasan Hüseyin İpek
Fatma Koçak
|
6,76 m²mülkiyet
1,430,11 m² irtifak
|
TARLA
|
2025/265
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü
|
946
|
5
|
Bülent Bayram
Dilek Gündüz
Levent Bayram
Nükhet Bayram
Aliye Çopur
Mehmethan Çopur
İbrahim Çopur
Esra Bayram Öğüt
Esma Ünüvar
Şeyma Bayram
Talha Bayram
|
489,73 m² irtifak
|
TARLA
|
2025/267
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü
|
947
|
20
|
Musa Yalçın
Mehmet Çetin
Hatice Özmen
Mustafa Yalçın
Zeynep İçel
Tevide Düz
Hasan Çetin
Hacer Çetin
Yurdagül Denise Çetin
Mevlüt Yalçın
|
4,84 m² mülkiyet
358,22 m²irtifak
|
TARLA
|
2025/269
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Boyacı Mahallesi/köyü
|
897
|
44
|
Aliye Yıldırım
Fadimana Tanıtmış
Alime Ayhan
Ayşe Dudu Say
Nazife Göksel
Eşe Derin
Bekir Özkan
|
763,86m² irtifak
|
TARLA
|
2025/271
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü
|
945
|
148
|
Kenan Gençer
|
4,59 m²irtifak
|
TARLA
|
2025/273
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü
|
945
|
135
|
Hatice Aksay
|
235,56 m²irtifak
|
TARLA
|
2025/275
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
273
|
30
|
Mehmet Yalçınkaya
|
221,28m²irtifak
|
TARLA
|
2025/279
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
273
|
18
|
Ali Özcan
|
268,28m² irtifak
|
TARLA
|
2025/281
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
273
|
21
|
Bayram Gürbüz
|
1,19 m²mülkiyet
359,69m² irtifak
|
TARLA
|
2025/283
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü
|
924
|
26
|
Nezlehan Kalaycı
Hasibe Gezen
Mehmet Ali Gezen
Nuran Yaldız
Selami Gezen
Ahmet Gezen
Sevgi Mete
Selçuk Gezen
Emine Dudu Yıldırım
Halil İbrahim Yıldırım
Fadim Mete
Ramazan Yıldırım
Ayşe Çelik
Semra Elden
Selma Dönmez
Zöhre Yıldırım
Mustafa Yıldırım
Kazım Yıldırım
Fevzi Yıldırım
İsmail Yıldırım
Meral Kör
Düriye Yıldırım
Emine Tütüncü
Şerife Karakaş
Yakup Yıldırım
Aysel Karayel
İsmail Yıldırım
Mehmet Yıldırım
Fadim Batur
İsmail Yıldırım
|
29,23m²mülkiyet
1.025,52m²irtifak
|
TARLA
|
2025/285
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
307
|
10
|
Bekir Ankaralı
|
204,65m² irtifak
|
TARLA
|
2025/287
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
307
|
5
|
Mustafa Remzi Aksoy
|
284,56m² irtifak
|
TARLA
|
2025/289
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
320
|
11
|
Sultan Gürsoy
Arif Gürsoy
|
255,16m²irtifak
|
TARLA
|
2025/291
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
307
|
14
|
Mevlidiye Sucu
|
475,81m²irtifak
|
TARLA
|
2025/293
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
321
|
8
|
Kadınkız Sarıaltun
Mustafa Türker
Leyla Sungar
Hasan Hüseyin Türker
Aysel Yüksel
Muammer Türker
Hatice Türker
|
2,71m² mülkiyet
1.093,93m²irtifak
|
TARLA
|
2025/295
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
322
|
21
|
Alime Toptaş
|
742,86m²irtifak
|
TARLA
|
2025/297
|
Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü
|
307
|
13
|
Hasan Hüseyin Türker
|
15,21m² mülkiyet
455,75m² irtifak
|
TARLA
1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.