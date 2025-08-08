Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 8.08.2025 00:00:00

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/259 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 05/09/2025günü saat: 09.00 'dır.

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN m²

CİNSİ 

2025/259

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü

940

39

Mehmet Göksel

Mustafa Göksel

Zekiye Sağ

18,70 m² irtifak

TARLA

2025/261

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü

940

35

Hacı İsmail Bektaş

Canan Bektaş

214,04 m² irtifak

TARLA

2025/263

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü

924

21

Leyla Uysal

Mehmet Ali İpek

Hatice Özkay

Ayşe Bayrakçı

Hasan Hüseyin İpek

Fatma Koçak

6,76 m²mülkiyet

1,430,11 m² irtifak

TARLA

2025/265

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü

946

5

Bülent Bayram

Dilek Gündüz

Levent Bayram

Nükhet Bayram

Aliye Çopur

Mehmethan Çopur

İbrahim Çopur

Esra Bayram Öğüt

Esma Ünüvar

Şeyma Bayram

Talha Bayram

489,73 m² irtifak

TARLA

2025/267

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü

947

20

Musa Yalçın

Mehmet Çetin

Hatice Özmen

Mustafa Yalçın

Zeynep İçel

Tevide Düz

Hasan Çetin

Hacer Çetin

Yurdagül Denise Çetin

Mevlüt Yalçın

4,84 m² mülkiyet

358,22 m²irtifak

TARLA

2025/269

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Boyacı Mahallesi/köyü

897

44

Aliye Yıldırım

Fadimana Tanıtmış

Alime Ayhan

Ayşe Dudu Say

Nazife Göksel

Eşe Derin

Bekir Özkan

763,86m² irtifak

TARLA

2025/271

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü

945

148

Kenan Gençer

4,59 m²irtifak

TARLA

2025/273

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü

945

135

Hatice Aksay

235,56 m²irtifak

TARLA

2025/275

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

273

30

Mehmet Yalçınkaya

221,28m²irtifak

TARLA

2025/279

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

273

18

Ali Özcan

268,28m² irtifak

TARLA

2025/281

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

273

21

Bayram Gürbüz

1,19 m²mülkiyet

359,69m² irtifak

TARLA

2025/283

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü

924

26

Nezlehan Kalaycı

Hasibe Gezen

Mehmet Ali Gezen

Nuran Yaldız

Selami Gezen

Ahmet Gezen

Sevgi Mete

Selçuk Gezen

Emine Dudu Yıldırım

Halil İbrahim Yıldırım

Fadim Mete

Ramazan Yıldırım

Ayşe Çelik

Semra Elden

Selma Dönmez

Zöhre Yıldırım

Mustafa Yıldırım

Kazım Yıldırım

Fevzi Yıldırım

İsmail Yıldırım

Meral Kör

Düriye Yıldırım

Emine Tütüncü

Şerife Karakaş

Yakup Yıldırım

Aysel Karayel

İsmail Yıldırım

Mehmet Yıldırım

Fadim Batur

İsmail Yıldırım

29,23m²mülkiyet

1.025,52m²irtifak

TARLA

2025/285

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

307

10

Bekir Ankaralı

204,65m² irtifak

TARLA

2025/287

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

307

5

Mustafa Remzi Aksoy

284,56m² irtifak

TARLA

2025/289

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

320

11

Sultan Gürsoy

Arif Gürsoy

255,16m²irtifak

TARLA

2025/291

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

307

14

Mevlidiye Sucu

475,81m²irtifak

TARLA

2025/293

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

321

8

Kadınkız Sarıaltun

Mustafa Türker

Leyla Sungar

Hasan Hüseyin Türker

Aysel Yüksel

Muammer Türker

Hatice Türker

2,71m² mülkiyet

1.093,93m²irtifak

TARLA

2025/295

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

322

21

Alime Toptaş

742,86m²irtifak

TARLA

2025/297

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü

307

13

Hasan Hüseyin Türker

15,21m² mülkiyet

455,75m² irtifak

TARLA

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

