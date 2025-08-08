T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/259 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 05/09/2025günü saat: 09.00 'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2025/259 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü 940 39 Mehmet Göksel Mustafa Göksel Zekiye Sağ 18,70 m² irtifak TARLA 2025/261 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü 940 35 Hacı İsmail Bektaş Canan Bektaş 214,04 m² irtifak TARLA 2025/263 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü 924 21 Leyla Uysal Mehmet Ali İpek Hatice Özkay Ayşe Bayrakçı Hasan Hüseyin İpek Fatma Koçak 6,76 m²mülkiyet 1,430,11 m² irtifak TARLA 2025/265 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü 946 5 Bülent Bayram Dilek Gündüz Levent Bayram Nükhet Bayram Aliye Çopur Mehmethan Çopur İbrahim Çopur Esra Bayram Öğüt Esma Ünüvar Şeyma Bayram Talha Bayram 489,73 m² irtifak TARLA 2025/267 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü 947 20 Musa Yalçın Mehmet Çetin Hatice Özmen Mustafa Yalçın Zeynep İçel Tevide Düz Hasan Çetin Hacer Çetin Yurdagül Denise Çetin Mevlüt Yalçın 4,84 m² mülkiyet 358,22 m²irtifak TARLA 2025/269 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Boyacı Mahallesi/köyü 897 44 Aliye Yıldırım Fadimana Tanıtmış Alime Ayhan Ayşe Dudu Say Nazife Göksel Eşe Derin Bekir Özkan 763,86m² irtifak TARLA 2025/271 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü 945 148 Kenan Gençer 4,59 m²irtifak TARLA 2025/273 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi/köyü 945 135 Hatice Aksay 235,56 m²irtifak TARLA 2025/275 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 273 30 Mehmet Yalçınkaya 221,28m²irtifak TARLA 2025/279 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 273 18 Ali Özcan 268,28m² irtifak TARLA 2025/281 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 273 21 Bayram Gürbüz 1,19 m²mülkiyet 359,69m² irtifak TARLA 2025/283 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi/köyü 924 26 Nezlehan Kalaycı Hasibe Gezen Mehmet Ali Gezen Nuran Yaldız Selami Gezen Ahmet Gezen Sevgi Mete Selçuk Gezen Emine Dudu Yıldırım Halil İbrahim Yıldırım Fadim Mete Ramazan Yıldırım Ayşe Çelik Semra Elden Selma Dönmez Zöhre Yıldırım Mustafa Yıldırım Kazım Yıldırım Fevzi Yıldırım İsmail Yıldırım Meral Kör Düriye Yıldırım Emine Tütüncü Şerife Karakaş Yakup Yıldırım Aysel Karayel İsmail Yıldırım Mehmet Yıldırım Fadim Batur İsmail Yıldırım 29,23m²mülkiyet 1.025,52m²irtifak TARLA 2025/285 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 307 10 Bekir Ankaralı 204,65m² irtifak TARLA 2025/287 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 307 5 Mustafa Remzi Aksoy 284,56m² irtifak TARLA 2025/289 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 320 11 Sultan Gürsoy Arif Gürsoy 255,16m²irtifak TARLA 2025/291 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 307 14 Mevlidiye Sucu 475,81m²irtifak TARLA 2025/293 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 321 8 Kadınkız Sarıaltun Mustafa Türker Leyla Sungar Hasan Hüseyin Türker Aysel Yüksel Muammer Türker Hatice Türker 2,71m² mülkiyet 1.093,93m²irtifak TARLA 2025/295 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 322 21 Alime Toptaş 742,86m²irtifak TARLA 2025/297 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi Yollarbaşı mahallesi/köyü 307 13 Hasan Hüseyin Türker 15,21m² mülkiyet 455,75m² irtifak TARLA

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.