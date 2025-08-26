T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/235 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 07/10/2025günü saat: 09.30 'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2025/235 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi, Kızılkuyu mahallesi/köyü 134 6 Mehmet YILMAZ 9 m2 mülkiyet, 374,20 m2 irtifak TARLA 2025/237 Karaman İli Ayrancı İlçesi, Karaağaç mahallesi/köyü 120 1 Ahmet ÇELİK Soner Çelik Atila ÇELİK Devriş ÇELİK 7,40 m2 mülkiyet, 1.379,64 m2 irtifak TARLA 2025/239 Karaman İli Ayrancı İlçesi, Karaağaç mahallesi/köyü 122 2 Gökhan SAVCI 0 m2 mülkiyet, 85,98 m2 irtifak TARLA 2025/241 Karaman İli Ayrancı İlçesi Karaağaç mahallesi/köyü 120 15 Ayşegül ÇELİKTAŞ Ayten ÇELİK Sevgi ÇELİK ÖNDAY Yeliz ÇELİK 2,56 m2 mülkiyet, 919,77 m2 irtifak TARLA

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.