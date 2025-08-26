Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 26.08.2025 00:00:00

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/235 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 07/10/2025günü saat: 09.30 'dır.

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN m²

CİNSİ

2025/235

Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi, Kızılkuyu mahallesi/köyü

134

6

Mehmet YILMAZ

9 m2 mülkiyet, 374,20 m2 irtifak

TARLA

2025/237

Karaman İli Ayrancı İlçesi, Karaağaç mahallesi/köyü

120

1

Ahmet ÇELİK

Soner Çelik

Atila ÇELİK

Devriş ÇELİK

7,40 m2 mülkiyet, 1.379,64 m2 irtifak

TARLA

2025/239

Karaman İli Ayrancı İlçesi, Karaağaç mahallesi/köyü

122

2

Gökhan SAVCI

0 m2 mülkiyet, 85,98 m2 irtifak

TARLA

2025/241

Karaman İli Ayrancı İlçesi Karaağaç mahallesi/köyü

120

15

Ayşegül ÇELİKTAŞ

Ayten ÇELİK

Sevgi ÇELİK ÖNDAY

Yeliz ÇELİK

2,56 m2 mülkiyet, 919,77 m2 irtifak

 

TARLA

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

