T.C.KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/105 Esas

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 09/06/2026 günü saat: 10.38 'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2026/105 Esas Karaman ili Merkez ilçesi Pirireis Mahallesi 4663 4 1- ALİBEKE YAMAÇ- 2- ALİYE GÖKDUMAN 3- AYŞE YAMAÇ- 4- FADİM DUDU GÖRPE- 5- HALİME YILMAZ- 6- HÜSEYİN YAMAÇ- 7- KEZİBAN KAMER- 8- MEHMET YAMAÇ- 9- MUSTAFA YAMAÇ- 10- RECEP YAMAÇ 11- REYHAN DURMAZ- 12- SELAMİ YAMAÇ- 13- SEMRA UZUN- 14- ŞEHLA KARACA- 15- ŞERİFE HANIM KOÇAK- 16- ŞERİFE NUR ÖZÜDOĞRU- 3.361,67 m2 YOL

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.