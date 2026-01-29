Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/614 Esas

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi06/03/2026günü saat: 10:00'dır.

 

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN m²

CİNSİ

2025/614

Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü

161

121

SÜLEYMAN YANAR

965,52 m2 irtifak

TARLA

2025/616

Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü

161

110

MEHMET ŞEN

10,58 m2 direk yeri

2.045,77 m2 irtifak

TARLA

2025/618

Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü

162

7

GÜSSÜM UYSAL,DURDANE SARIYAR, NEJLA SARAÇ, HATİCE DOĞAN

188,84 m2 irtifak

TARLA

2025/620

Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/ köyü

168

34

AYŞE SEMİZ

862,30 m2

TARLA

2025/622

Karaman İli, Merkez İlçesi,Tarlaören Mahallesi/köyü

136

67

FATMA SEMİZ

12,59 m2 direk yeri, 25,27 m2 irtifak

TARLA

2025/624

Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü

137

2

MUSA KAZIM ÖÇALAN

1,40m2 direk yeri, 792,48 m2 irtifak

TARLA

2025/626

Karaman İli, Merkez İlçesi, Seyithasan Mahallesi/köyü

246

3

MUAMMER YAYLI

2.150,38 m2irtifak

TARLA

2025/628

Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü

146

25

HASAN DOĞAN, HABİP DOĞAN, AYLA ERGÜN, FİRDES ÖZTÜRK, RAMAZAN DOĞAN

80,22 m2 direk yeri, 5.777,76 m2 irtifak

TARLA

2025/630

Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü

145

19

MEHMET YILDIZ, ZEYNEL YILDIZ

8,89 m2 direk yeri, 2.815,47 m2 irtifak

TARLA

2025/632

Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü

143

15

ÖMERİ FARUK AYDINLI, PERİHAN YÜKSEL, AYŞE DUDU BULUT, HACER CERAN, MUSTAFA AYDINLI, KADER BOZKIR, NEJLA KILIÇ

21,90 m2 direk yeri, 918,95 m2 irtifak

TARLA

2025/634

Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü

154

62

NERİMAN GÜRBÜZ, COŞAR KAYNAR, ELMAS ŞİMŞEK

136,18 m2 irtifak

BAĞ

2025/636

Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü

154

66

ALİ ŞİMŞEK

4,95 m2 direk yeri, 542,93 m2 irtifak

BAĞ

2025/638

Karaman İli, Merkez İlçesi,Boyalı Mahallesi/köyü

154

71

SELÇUK ULUER

255,85 m2 irtifak

BAĞ

2025/640

Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü

146

2

NERİMAN GÜRBÜZ, COŞAR KAYNAR, ELMAS ŞİMŞEK

537,86 m2 irtifak

TARLA

2025/642

Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü

146

11

ŞENGÜL YILDIRIM, İMDAT COŞKON, SEVİM ATAY, EMİNE YILDIZ, YAKUP COŞKON, SAMİ COŞKON, RAMAZAN COŞKON, SELAHATTİN COŞKON, YETER ÖZASLAN

12,06 m2direk yeri, 1.154,47 m2 irtifak

TARLA

2025/654

Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü

184

7

MERYEM KAYNAR

8,31 m2 direk yeri, 449,93 m2 irtifak

TARLA

2025/678

Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü

284

3

BESEN DİLBEYEN, CEMİLE UĞUZ, AYŞE ARI, MUHAMMET ARI, ARİFE AYDIN, NEŞET ARI, EMİNE GÜLOĞLU, NACİYE GÜLEY, ALİ BEKE ARI, HATİCE DİKMEN, ERTUĞRUL ARI

42,23 m2 direk yeri, 2.400,06 m2 irtifak

TARLA

2025/682

Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü

200

51

İBİŞ COŞKON

152,93 m2 irtifak

TARLA

 

e gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 26.12.2025

