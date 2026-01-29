T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2025/614 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi06/03/2026günü saat: 10:00'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2025/614 Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü 161 121 SÜLEYMAN YANAR 965,52 m2 irtifak TARLA 2025/616 Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü 161 110 MEHMET ŞEN 10,58 m2 direk yeri 2.045,77 m2 irtifak TARLA 2025/618 Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü 162 7 GÜSSÜM UYSAL,DURDANE SARIYAR, NEJLA SARAÇ, HATİCE DOĞAN 188,84 m2 irtifak TARLA 2025/620 Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/ köyü 168 34 AYŞE SEMİZ 862,30 m2 TARLA 2025/622 Karaman İli, Merkez İlçesi,Tarlaören Mahallesi/köyü 136 67 FATMA SEMİZ 12,59 m2 direk yeri, 25,27 m2 irtifak TARLA 2025/624 Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü 137 2 MUSA KAZIM ÖÇALAN 1,40m2 direk yeri, 792,48 m2 irtifak TARLA 2025/626 Karaman İli, Merkez İlçesi, Seyithasan Mahallesi/köyü 246 3 MUAMMER YAYLI 2.150,38 m2irtifak TARLA 2025/628 Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü 146 25 HASAN DOĞAN, HABİP DOĞAN, AYLA ERGÜN, FİRDES ÖZTÜRK, RAMAZAN DOĞAN 80,22 m2 direk yeri, 5.777,76 m2 irtifak TARLA 2025/630 Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü 145 19 MEHMET YILDIZ, ZEYNEL YILDIZ 8,89 m2 direk yeri, 2.815,47 m2 irtifak TARLA 2025/632 Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü 143 15 ÖMERİ FARUK AYDINLI, PERİHAN YÜKSEL, AYŞE DUDU BULUT, HACER CERAN, MUSTAFA AYDINLI, KADER BOZKIR, NEJLA KILIÇ 21,90 m2 direk yeri, 918,95 m2 irtifak TARLA 2025/634 Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü 154 62 NERİMAN GÜRBÜZ, COŞAR KAYNAR, ELMAS ŞİMŞEK 136,18 m2 irtifak BAĞ 2025/636 Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü 154 66 ALİ ŞİMŞEK 4,95 m2 direk yeri, 542,93 m2 irtifak BAĞ 2025/638 Karaman İli, Merkez İlçesi,Boyalı Mahallesi/köyü 154 71 SELÇUK ULUER 255,85 m2 irtifak BAĞ 2025/640 Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü 146 2 NERİMAN GÜRBÜZ, COŞAR KAYNAR, ELMAS ŞİMŞEK 537,86 m2 irtifak TARLA 2025/642 Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü 146 11 ŞENGÜL YILDIRIM, İMDAT COŞKON, SEVİM ATAY, EMİNE YILDIZ, YAKUP COŞKON, SAMİ COŞKON, RAMAZAN COŞKON, SELAHATTİN COŞKON, YETER ÖZASLAN 12,06 m2direk yeri, 1.154,47 m2 irtifak TARLA 2025/654 Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü 184 7 MERYEM KAYNAR 8,31 m2 direk yeri, 449,93 m2 irtifak TARLA 2025/678 Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü 284 3 BESEN DİLBEYEN, CEMİLE UĞUZ, AYŞE ARI, MUHAMMET ARI, ARİFE AYDIN, NEŞET ARI, EMİNE GÜLOĞLU, NACİYE GÜLEY, ALİ BEKE ARI, HATİCE DİKMEN, ERTUĞRUL ARI 42,23 m2 direk yeri, 2.400,06 m2 irtifak TARLA 2025/682 Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü 200 51 İBİŞ COŞKON 152,93 m2 irtifak TARLA

e gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 26.12.2025