T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/614 Esas
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi06/03/2026günü saat: 10:00'dır.
DOSYA NO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
CİNSİ
2025/614
Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü
161
121
SÜLEYMAN YANAR
965,52 m2 irtifak
TARLA
2025/616
Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü
161
110
MEHMET ŞEN
|
10,58 m2 direk yeri
2.045,77 m2 irtifak
TARLA
2025/618
Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü
162
7
GÜSSÜM UYSAL,DURDANE SARIYAR, NEJLA SARAÇ, HATİCE DOĞAN
188,84 m2 irtifak
TARLA
2025/620
Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/ köyü
168
34
AYŞE SEMİZ
862,30 m2
TARLA
2025/622
Karaman İli, Merkez İlçesi,Tarlaören Mahallesi/köyü
136
67
FATMA SEMİZ
12,59 m2 direk yeri, 25,27 m2 irtifak
TARLA
2025/624
Karaman İli, Merkez İlçesi, Tarlaören Mahallesi/köyü
137
2
MUSA KAZIM ÖÇALAN
1,40m2 direk yeri, 792,48 m2 irtifak
TARLA
2025/626
Karaman İli, Merkez İlçesi, Seyithasan Mahallesi/köyü
246
3
MUAMMER YAYLI
2.150,38 m2irtifak
TARLA
2025/628
Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü
146
25
HASAN DOĞAN, HABİP DOĞAN, AYLA ERGÜN, FİRDES ÖZTÜRK, RAMAZAN DOĞAN
80,22 m2 direk yeri, 5.777,76 m2 irtifak
TARLA
2025/630
Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü
145
19
MEHMET YILDIZ, ZEYNEL YILDIZ
8,89 m2 direk yeri, 2.815,47 m2 irtifak
TARLA
2025/632
Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü
143
15
ÖMERİ FARUK AYDINLI, PERİHAN YÜKSEL, AYŞE DUDU BULUT, HACER CERAN, MUSTAFA AYDINLI, KADER BOZKIR, NEJLA KILIÇ
21,90 m2 direk yeri, 918,95 m2 irtifak
TARLA
2025/634
Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü
154
62
NERİMAN GÜRBÜZ, COŞAR KAYNAR, ELMAS ŞİMŞEK
136,18 m2 irtifak
BAĞ
2025/636
Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Mahallesi/köyü
154
66
ALİ ŞİMŞEK
4,95 m2 direk yeri, 542,93 m2 irtifak
BAĞ
2025/638
Karaman İli, Merkez İlçesi,Boyalı Mahallesi/köyü
154
71
SELÇUK ULUER
255,85 m2 irtifak
BAĞ
2025/640
Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü
146
2
NERİMAN GÜRBÜZ, COŞAR KAYNAR, ELMAS ŞİMŞEK
537,86 m2 irtifak
TARLA
2025/642
Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü
146
11
ŞENGÜL YILDIRIM, İMDAT COŞKON, SEVİM ATAY, EMİNE YILDIZ, YAKUP COŞKON, SAMİ COŞKON, RAMAZAN COŞKON, SELAHATTİN COŞKON, YETER ÖZASLAN
12,06 m2direk yeri, 1.154,47 m2 irtifak
TARLA
2025/654
Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü
184
7
MERYEM KAYNAR
8,31 m2 direk yeri, 449,93 m2 irtifak
TARLA
2025/678
Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü
284
3
BESEN DİLBEYEN, CEMİLE UĞUZ, AYŞE ARI, MUHAMMET ARI, ARİFE AYDIN, NEŞET ARI, EMİNE GÜLOĞLU, NACİYE GÜLEY, ALİ BEKE ARI, HATİCE DİKMEN, ERTUĞRUL ARI
42,23 m2 direk yeri, 2.400,06 m2 irtifak
TARLA
2025/682
Karaman İli, Merkez İlçesi, Erenkavak Mahallesi/köyü
200
51
İBİŞ COŞKON
152,93 m2 irtifak
TARLA
e gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 26.12.2025