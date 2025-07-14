T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2025/104 Esas

DAVALI: IVOIRE CARGO

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresin meçhul kabul edilerek davalıya 7201 sayılı TK'nın 28. Maddesi uyarınca; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/09/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 6100 sayılı HMK.'nın129/1 b ve 130. Maddeleri gereği "adresini" bildirmek üzere ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 haftalık kesin süre verilmesine, eksikliğin bu süre zarfında giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağı, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine davalı IVOIRE CARGO 'ya tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.