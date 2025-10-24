T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN
ESAS NO: 2025/103 Esas KARAR NO: 2025/428
Davacı HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan 30/09/2025 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı DAQFAQ TRADING EST - (P.O. BOX. 140 / SUUDİ ARABİSTAN)'e tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle adresi meçhul kabul edilerek davalıya mahkeme hükmünün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1- Davanın KABULÜ ile,
a) 1.024.734,91 TL alacak bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2- Dava değeri üzerinden alınması gereken 69.999,64 TL ilam harcından davacı tarafından peşin olarak yatırılan 17.499,92 TL harcın mahsubu ile bakiye 52.499,72 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3- Davacı tarafından dava açılışında yatırılan 615,40 TL başvurma harcı, 17.499,92 TL peşin harç, 87,50 TL vekalet harcı toplamı 18.202,82 TL ile gider avansından yapılan 19.674,00 TL olmak üzere toplam 37.876,82 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4- Karaman Arabuluculuk Bürosu'nun 2025/64 (2025/41122) Esas sayılı arabuluculuk dosyasında ödenen 4.600,00 TL arabuluculuk ücretinin 6325 Sayılı HUAK 18/A-13.maddesi ve 6100 Sayılı HMK' nın 326/1.maddesi uyarınca uyarınca davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
5- Dava değeri üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 155.462,89 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,
Dair karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile 2 haftalık süre içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurabileceği davalı DAQFAQ TRADING EST 'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/10/2025