T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN

ESAS NO: 2025/103 Esas KARAR NO: 2025/428

Davacı HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan 30/09/2025 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı DAQFAQ TRADING EST - (P.O. BOX. 140 / SUUDİ ARABİSTAN)'e tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle adresi meçhul kabul edilerek davalıya mahkeme hükmünün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile,

a) 1.024.734,91 TL alacak bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2- Dava değeri üzerinden alınması gereken 69.999,64 TL ilam harcından davacı tarafından peşin olarak yatırılan 17.499,92 TL harcın mahsubu ile bakiye 52.499,72‬ TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3- Davacı tarafından dava açılışında yatırılan 615,40 TL başvurma harcı, 17.499,92 TL peşin harç, 87,50 TL vekalet harcı toplamı 18.202,82 TL ile gider avansından yapılan 19.674,00 TL olmak üzere toplam 37.876,82‬ TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Karaman Arabuluculuk Bürosu'nun 2025/64 (2025/41122) Esas sayılı arabuluculuk dosyasında ödenen 4.600,00 TL arabuluculuk ücretinin 6325 Sayılı HUAK 18/A-13.maddesi ve 6100 Sayılı HMK' nın 326/1.maddesi uyarınca uyarınca davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

5- Dava değeri üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 155.462,89 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,

Dair karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile 2 haftalık süre içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurabileceği davalı DAQFAQ TRADING EST 'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/10/2025