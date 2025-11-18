T.C. KARAMAN İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KARAMANİCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.26011412-2025/159-Ceza Dava Dosyası 20.10.2025

Konu : İlan Metni

Mahkememizde çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme davasının yapılan yargılamaları sonunda verilen ara kararı uyarınca;

Bütün aramalara rağmen adresine ulaşılamayan ve kendisine tebligat yapılamayan sanık Gürcistan Uyruklu, SOSO MAKANDARASHVILI (Gürcistan uyruklu, 23AC48852 Pasaport nolu, 03001022180 kimlik nolu,) yönünden Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2025/12399Esas sayılı takip dosyasına konu QNB Finansbank A.Ş Ankara Gaziosmanpaşa Şubesine ait 10.02.2025 keşide tarihli, 0364059 seri numaralı 605.000,00 bedelli çek uyarınca, sanığın ilgili çek bedelini banka hesabında bulundurmadığı anlaşılmakla, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosya üzerinden hakkında çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan dava açıldığı, sanığın duruşma günü ve itiraz hakkından haberdar edilmesi için iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ITTILA tarihinden itibaren yedi gün içerisinde var ise savunmalarını ve hakkında verilen yasaklama kararına karşı itirazlarını Karaman Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bildirmesi, CMK'nun 195.maddesi ve İİK'nun 349. maddesi gereğince yukarıda yazılı atılı suçtan savunmasının alınması için belirlenen gün ve saatte mazeretsiz duruşmaya katılmadığı takdirde; zorla getirilmesine karar verileceği gibi yokluğunda yargılama yapılarak bir karar verileceği, aksi takdirde 23/12/2025 günü saat 11:20'e bırakılan duruşma günü ile ilgili ihtarın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağının ve yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen TEBLİĞ olunur.