T.C. KARAMAN İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KARAMAN İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26011412-2025/350-Ceza Dava Dosyası 01.06.2026

Konu : İlan Metni

Mahkememizde Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde olanların Cezası suçundan görülmekte olan ceza davasının yapılan yargılamaları sonunda verilen ara kararı uyarınca;

Sanık Hasan Hüseyin YEŞİL(T.C. Kimlik No:53806689498) hakkında Karaman İcra Müdürlüğünün 2025/10850 Esas sayılı dosyası ile ilgili şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemeyen şirket yetkilisinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 345/a maddesi gereğince cezalandırılması istemli dava açıldığı ve tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığından, sanığın duruşma günü ve itiraz hakkından haberdar edilmesi için iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ITTILA tarihinden itibaren iki hafta içerisinde var ise savunmalarını mahkememize bildirmesi, CMK'nun 195.maddesi ve İİK'nun 349. maddesi gereğince yukarıda yazılı atılı suçtan savunmasının alınması için belirlenen gün ve saatte mazeretsiz duruşmaya katılmadığı takdirde; zorla getirilmesine karar verileceği gibi yokluğunda yargılama yapılarak bir karar verileceği, aksi takdirde 23/06/2026 günü saat 09:48'e bırakılan duruşma günü ile ilgili ihtar ile tebliğ edilmiş sayılacağının ve yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen TEBLİĞ ve İHTAR olunur.