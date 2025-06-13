T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/147 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

06.01.2021 tarih, 1-14 sayılı kararı ile 380 kV Akçakoca-Karasu-Çekmeköy 380 E.İ. HATTI güzergâhına isabet eden taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındğı, söz konusu aşağıda belirtilen alanların 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına aşağıda esas numaraları belirtilen yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : SAKARYA/ KARASU

Dosya No: Malik Adı ve Soyadı:Mah/köy adı: AdaNo: Parsel No:Kamulaştırılan Alan:

2025/147 Esas Elif Kuş Gölköprü Mah. 120 1 2.435,95 m²

2025/148 Esas Pakize Turan Gölköprü Mah. 123 346.132,59 m2

2025/149 Esas Nazım Eraslan, Mehmet Eraslan, Kazim Eraslan Gölköprü Mah. 130 2 4.993,95 m²

2025/150 Esas Mehmet Sezer Gölköprü Mah. 130 7 6.466,73 m2

2025/151 Esas Ömer Koç Karasu Mah. 122 5 554,56 m²

2025/152 Esas Sezgin Kocabacak Karasu Mah. 122 7 1.206,61 m2

2025/153 Esas Kahraman Özyurt, Yaşar Özyurt Karasu Mah. 134 1 777,22 m²

2025/154 Esas Onur Özyurt Karasu Mah. 134 4 1.439,36 m2

2025/155 EsasHatice Sinan, Tekin Sinan, Deniz Koç Karasu Mah. 141 10 4.459,77 m²

2025/157 Hüseyin Haldızoğlu Hürriyet Mah. 101 6 5.352,08 m²

2025/158 Esas Gökhan Aslan Hürriyet Mah. 101 7 8.858,82 m2

2025/159 Esas Cengiz Likoz, Ayşe Likoz, Hürriyet Mah. 102 2 14.255,63 m²

Sevda Likoz, Muhammed Likoz,

Züleyha Likoz, Bayram Ali Likoz,

Mehmet Likoz, Zeynep Likoz

2025/160 EsasAli Rıza Dilber Hürriyet Mah. 102 4 149,30 m2

2025/161Esas Ekrem Kaymas Hürriyet Mah. 105 64 587,63 m²

2025/162 EsasAli Bektaş Hürriyet Mah. 108 36.301,80 m2

2025/163 Esas İdris Eren Kuzuluk mah. 253 38 1.099,98 m²

2025/164 Esas Sedat Karakaş Kuzuluk Mah. 1460 2336,84 m2

Faruk Karakaş

Ceren Yılmaz

2025/165 EsasMehmet Ayar Kuzuluk Mah. 1460 9 937,62 m²

2025/166 EsasHalil İbrahim Yılmaz Kuzuluk Mah. 1462 66.410,38 m2

2025/167 EsasMuharrem Aslanbay Kuzuluk mah. 1463 14 3.123,54 m²

2025/168 EsasHaydar İnan Kuzuluk Mah. 1463 13 7.974,70 m2

1463 15115,93 m2

2025/169 EsasRıfat Deniz İhsaniye Mah. 101 56 6.009,62m²

2025/170 EsasKazım Çiten İhsaniye Mah. 101 574.525,46 m2

2025/171 EsasKıymet Bakkal İhsaniye Mah. 101 65 4.373,19 m²

2025/172 EsasEmine Uray, İhsaniye Mah. 101 69 893,95 m2

Nurhayat Altun

Yaşar Uray

Hacer Güngör

Yılmaz Uray

2025/173 Esas Turgut Yıldırım, Fatma Gültekin, İhsaniye Mah. 101 135 5.612,09m²

Gönül Kısalar, Mustafa Yıldırım,

Zahide Özbek, Kadriye Kısalar,

Vahide Açıkgöz, Filiz Emre

2025/174 Esasİzzet Bakan Manavpınarı Mah. 108 2 2.413,19 m2

110 249 5.040,37 m2

2025/175 Esas Salih Gemici Manavpınarı Mah. 139 2 330,75 m²

2025/176 EsasDerya Gemici Manavpınarı Mah. 139 41.311,83 m2

2025/177 Esas Yaşar Çetin Manavpınarı Mah. 139 7 1.442,63 m²

2025/178 Esas Eyüp Kara Manavpınarı Mah. 139 30 573,10 m2

Gülşen Kara

Mustafa Kara

2025/179 EsasAli Osman Yümnü Tuzla Mah. 109 38 3370,19 m²

2025/180 Esas Fatma Çakır, Havva Sağır Resuller Mah. 144 40 2.470,66 + 428,49=2899,15m²

Yusuf Çakır, Ayşe Durmaz

Salim Çakır, Salih Çakır

Emine Çakır, Sinan Çakır, Asiye Çakır

2025/181 Raşit Alkın Yukarıaziziye 1536 1 6.140,66m²



1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıdaiptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Karasu Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesineyatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri

Keyfiyet 4650 sayılı Yasanın 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur. 30.05.2025