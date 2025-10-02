T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/293 Esas26.06.2025 Karasu Maliye Hazinesi tarafından, Sakarya ili Karasu ilçesi Yenimahalle 1275 ada 2 parsel, 1276 ada 3 parsel, 1274 ada 1 parsel, 1273 ada 1 parsel sayılı taşınmazların hissedarları Mustafa oğlu Ahmet, Mehmet Ali kızı Kadın, Mehmet Ali oğlu Mihri, Mehmet Ali oğlu Mustafa ve Mehmet Ali oğlu Selami hakkında açılan gaiplik davasında verilen ara karar uyarınca, Mustafa oğlu Ahmet, Mehmet Ali kızı Kadın, Mehmet Ali oğlu Mihri, Mehmet Ali oğlu Mustafa ve Mehmet Ali oğlu Selami hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 202024/293 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi ilan olunur.