T.C. KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/688 TLMT.



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/688 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, AŞAĞIİNCİLLİ Mahalle/Köy, 919 Ada, 2 Parsel, konum olarak kuzeyde komşu parsele ve diğer yönlerde imar yollarına cephelidir. Konu taşınmaz Karasu Belediyesi'nin 900 m kuzeybatısındayer almakta olup sahile 1.1 km mesafededir.Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de yararlanmaktadır. İcra Takibine Konu Olan C blok 5 Bağımsız Bölüm Nolu Mesken; Girişte 1 antre, 1 salon, 1 mutfak, 3 oda, 1 banyo, 1 wc ve 2 balkondan ibarettir. Meskenin salon ve oda zeminleri ahşap parke kaplı, antre ve ıslak hacimlerinde seramik kaplı, duvar ve tavanlar plastik boyalı, dış kapı çelik kapı, pencereler PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Mutfakta granit tezgâh ve mutfak alt-üst dolapları mevcuttur. Doğalgaz -kombi ısıtmalı bulunan meskenin toplam net alanı 98 m², brüt alanı 112 m² dir.

Adresi : Yalı Mahallesi, 273. Sokak, Demirtürk Sitesi, C Blok, No:16C,D:5 Karasu / SAKARYA

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli uygulama imar planına göre Ayrık nizam, Emsal: 0.90, 3 kata imarlı olup Konut sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.584.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, AŞAĞIİNCİLLİ Mahalle/Köy, 921 Ada, 3 Parsel,konum olarak kuzeyde komşu parsellere ve diğer yönlerde imar yollarına cephelidir. Konu taşınmaz Karasu Belediyesi'nin 950 m kuzeybatısında yer almakta olup sahile 950 m mesafededir. Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de yararlanmaktadır. İcra Takibine Konu Olan B blok 5 Bağımsız Bölüm Nolu Mesken; Girişte 1 antre, 1 salon, 1 mutfak, 3 oda, 1 banyo-wc ve1 balkondan ibarettir. Meskenin salon ve oda zeminleri laminant parke kaplı, antre, mutfak ve ıslak hacimlerinde seramik kaplı, duvar ve tavanlar saten boyalı, dış kapı çelik kapı, pencereler PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Mutfakta granit tezgâh ve mutfak alt-üst dolapları mevcuttur. Doğalgaz -kombi ısıtmalı bulunan meskenin toplam net alanı 92 m², brüt alanı 105 m² dir.

Adresi : Yalı Mahallesi, 271. Sokak, İnci Sitesi, B Blok, No:16B,D:5 Karasu / SAKARYA

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli uygulama imar planına göre Ayrık nizam, Emsal: 0.90, 3 kata imarlı olup Konut sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.675.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İl, Karasu İlçe, DARIÇAYIRI Mahalle/Köy, 270 Ada, 56 Parsel, Keşif konusu taşınmaz geometrik olarak amorf şekle ve kısmen düz kısmen de az eğimli bir topografyaya sahiptir. Parselin kadastral yola cephesi bulunmayıp tüm yönlerde komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz meskun mahal dışında olupyol, su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Yerinde taşınmaza ulaşım komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır. Keşif tarihi itibari ile üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp bir kısmında çalılık bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı toprak bünyesine sahiptir. Parsel Darıçayırı Mahalle Merkezine 1.5 km,Karasu ilçe Merkezine 8 km. ve Sakarya İl Merkezine 36 km uzaklıktadır.

Adresi : Darıçayırı Mahallesi, Bataklı Mevkii, 270 Ada, 56 Parsel Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 6.193,54 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000-1/5000 Ölçekli imar planı dışında, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında Dikili Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.716.124,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 13:39

05/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.