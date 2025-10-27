T.C. KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN)

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Aşağıda tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale günü, saati ve özellikleri belirtilen, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait “Tarla” olan taşınmaz mallar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Binası İhale Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda 18.11.2025 Salı günü saat 14:00’de yapılacak ihale ile satılacaktır.

Bu işe ait şartname vs. evraklar mesai saatleri içerisinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

Bu taşınmaza teklif vermek isteyenler taşınmazın halihazır durumunu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA NO./ PARSEL NO. CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İDARE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ AMASYA MERZİFON KAYADÜZÜ 282 ADA 81 PARSEL TARLA 30.690,47 m² 1/1 İMARSIZ 18.546.864,83-TL 556.410,00 TL 18/11/2025 14:00

1. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için istenen belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus Cüzdan Sureti,

3- Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2025 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.) veya

- Geçici teminat makbuzu (7. Bölge Müdürlüğünün Tek Hazine Kurumlar Tahsilat hesabına açılan Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi TR31 0001 0002 2292 3411 2350 01 IBAN nolu vadesiz hesabına yatırılması), (Açıklama kısmına gerçek kişiler için TC kimlik numarası, Geçici Teminat bedeli olduğu belirtilecektir.),

5- Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6- İhale şartname bedeline ait makbuz ve onaylı ihale şartnamesi,

7- Yer görme belgesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

1- Tebligat için adres beyanı,

2- Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri,

3- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5- Geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2025 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.) veya

- Geçici teminat makbuzu (7. Bölge Müdürlüğünün Tek Hazine Kurumlar Tahsilat hesabına açılan Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi TR31 0001 0002 2292 3411 2350 01 IBAN nolu vadesiz hesabına yatırılması), (Açıklama kısmına tüzel kişiler için vergi kimlik numarası, Geçici Teminat bedeli olduğu belirtilecektir.),

6- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7- İhale şartname bedeline ait makbuz ve onaylı ihale şartnamesi,

8- Yer görme belgesi.

C) ORTAK GİRİŞİMDEN;

1- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri ve şartnameye uygun Ortak Girişim Beyannamesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir.)

2. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek ihale tarih ve saatine kadar, “Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 Atakum/ SAMSUN” adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV), resim, harç, noter, ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 1.900,00 TL (Bin Dokuz Yüz Türk Lirası) karşılığı İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.

7. Bahse konu taşınmazdan yolumuza bağlantı yapılmayacaktır.

8. İLAN OLUNUR.