T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
DÜZELTME İLANI
ÇİT, PARMAKLIK VE GÜVENLİK EKİPMAN İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2026/149264
|
1- İdarenin
|
|
|
1.1. Adı
|
:
|
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|
1.2. Adresi
|
:
|
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 KAĞITHANE/İSTANBUL
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
02123125000
|
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi
|
:
|
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|
|
|
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|
:
|
16.02.2026 - 5556
|
2.2. Gazetenin adı ve tarihi ile internet haber sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|
:
|
İstanbul İli - Dünya Ekonomi-Politika Gazetesi ile Genel İnternet Haber Sitesi-www.cumhuriyet.com.tr - 14.02.2026
|
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
|
|
İhale ilanının 5. maddesinde yer alan iş kalemlerinin tamamına ait asgari oran, azami oran ve fiyat dışı unsur puanlamasına ait tablo yeniden düzenlenmiş olup; aşağıda gösterilmiştir.
|
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|
Asgari Oran
|
Azami Oran
|
Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|
Galvanizli Kafes Telden Çit Temini (İdarenin istediği yükseklikte, ø3 mm, Üst Kısmı Turuncu Boyalı)
|
11,091%
|
15,005%
|
3
|
Gergi Teli Temini (ø4 mm)
|
0,867%
|
1,1725%
|
1
|
Galvanizli Borudan Düz Çit Direği Temini (2" çapında 210 cm Boyunda, Üst Kısmı Turuncu Boyalı)
|
23,977%
|
32,439%
|
8
|
Telçit koruma bağlantı Elemanı Temini
|
1,229%
|
1,6631%
|
1
|
Pvc Kaplı Örgü Tel Temini 50X50 Göz Aralığında ( ø3,5 mm)
|
0,063%
|
0,0854%
|
1
|
Pvc Kaplı Gergi Teli Temini ( ø3,50 mm)
|
0,024%
|
0,0331%
|
1
|
Dekoratif Amaçlı -Çim Kaplanmış Püsküllü Basit Bükümlü Tel Çit Temini
|
0,782%
|
1,0587%
|
1
|
Güvenlik Telçiti İmalatı için, Profil Dikme (2mm kalınlığında), Kuşak (2 mm kalınlığında) ve Bağlantı Malzemelerinin Temini
|
0,247%
|
0,334%
|
1
|
Bağ Teli Temini (ø2mm)
|
0,606%
|
0,8196%
|
1
|
Jiletli Tel Temini ( 90 cm Yüksekliğinde Düzlemsel )
|
3,464%
|
4,6872%
|
1
|
Çift Çubuklu Kaynaklı Panel Tel Temini
|
0,03%
|
0,0401%
|
1
|
Flanşlı Profil Dikme Temini ( H=1,50 m )
|
0,103%
|
0,1396%
|
1
|
Flanşlı Profil Dikme Temini ( H=2,00 m )
|
0,13%
|
0,1756%
|
1
|
Mevcut Dikmelere Galvanizli Kafes Tel Montajı
|
16,786%
|
22,7103%
|
5
|
Her Çeşit Kafes tipi telçitin Sökülmesi
|
7,573%
|
10,2453%
|
2
|
Telçit Dikmesinin Beton ile Montajı
|
8,74%
|
11,8247%
|
3
|
Flanşlı Telçit Dikmesinin montajı.
|
0,18%
|
0,2433%
|
1
|
Her Çeşit Kafes Tipi Telçit Direğinin Sökülmesi
|
0,439%
|
0,5941%
|
1
|
Örgü telin otokorkuluk üzerine montajı.
|
0,2%
|
0,2702%
|
1
|
Örgü telin otokorkuluk üzerinden demontajı.
|
0,098%
|
0,1332%
|
1
|
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve flanşlı profil dikmesi montajı
|
0,442%
|
0,5976%
|
1
|
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve flanşsız profil dikmesi montajı
|
0,22%
|
0,2971%
|
1
|
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve profil dikmesinin demontajı
|
0,109%
|
0,148%
|
1
|
Jiletli tel montajı. (90 cm. düzlemsel)
|
1,751%
|
2,3692%
|
1
|
Jiletli tel demontajı. (90 cm. düzlemsel)
|
0,307%
|
0,4155%
|
1
|
Güvenlik Telçitinin ( PVC Kaplı ÖrgüTelin, Boru Dikmelerin, Kuşakların ve Bağlantı Malzemelerinin) Montajı.
|
1,306%
|
1,7673%
|
1
|
Güvenlik Telçitinin ( PVC Kaplı ÖrgüTelin, Boru Dikmelerin, Kuşakların ve Bağlantı Malzemelerinin) Demontajı.
|
0,017%
|
0,0235%
|
1
|
Mevcut viyadük ve köprüler arasında örgü tel veya kaynaklı tel ile emniyet telçiti montajı.
|
0,446%
|
0,6033%
|
1
|
Mevcut viyadük ve köprüler arasında örgü tel veya kaynaklı tel ile emniyet telçiti demontajı.
|
0,167%
|
0,2254%
|
1
|
Mevcut Viyadük ve Köprüler Arasında Hasır Çelik ile 1 mt. Uzunluğunda Ve Muhtelif Genişlikte Emniyet Panellerinin Temini ve Montajı
|
0,784%
|
1,0604%
|
1
|
Mevcut Viyadük ve Köprüler Arasında Hasır Çelik ile Muhtelif Genişlikte İmal Edilen Emniyet Panellerinin Demontajı
|
0,188%
|
0,255%
|
1
|
Telçit koruma bağlantı elemanları montajı yapılması
|
1,95%
|
2,6382%
|
1
|
Telçit Koruma Bağlantı Elemanlarının Demontajı Yapılması
|
0,04%
|
0,0538%
|
1
|
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
|
0,644%
|
0,8716%
|
1