T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/119 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen mirasçılar İbrahim Halil ve Şöhriban dan olma 01/07/1927 doğumlu FADİL ASLAN ve Bako ve Saniye den olma 25/11/1968 doğumlu ALPER ARSLAN'a ulaşılamamış, adresleri de tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup muris İhsan Aslan'ın vasiyetnamesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Müteveffa İhsan Aslan arafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği husus İLANEN TEBLİĞ olunur.