T.C. KAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/34 ESAS PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Tedaş vekili tarafından aşağıdaki parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların irtifak hakkı bedelinin tespit edilmesini ve tespit edilen bedel mukabilinde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya tescil edilmesi talep edilmiş olup;

2- a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddiaedenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açabilecekleri;

b-) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. adına tescil edileceği;

c-) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Kaş Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu 7201 sayılı kanunun 28 ve 2942 sayılı kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Dosya Esas No Davalılar İl/İlçe Köy/Mevki Ada/Parsel Vasfı Kamulaştırma (İrtifak) Kamulaştırma(Mülk-Pilon) 2025/34 Yaser Özdemir Kaş/Antalya Ağullu 195 Ada 4 Parsel Tarla 110,47 m² - 2025/35 Bekir Çetin Mirasçıları Kaş/Antalya Ağullu 195 Ada 5 Parsel Tarla 588,03 m² -

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esasları belirtilen davalar açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.