T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

Esas No: 2025/117 ESAS SAYILI DOSYA ÜZERİ'NDEN İLAN

1- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Tedaş vekili aşağıdaki parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda dava adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanunu ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edeline bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. adına tescili talep edilmiş olup;

2-a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b-) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. adına tescil edileceği;

c-) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Kaş Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d-) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı kanunun 28 ve 2942 sayılı kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur 01.09.2025

Dosya Esas No Davalılar İl/İlçe Köy/Mevki Ada/Parsel M² Duruşma Günü Duruşma Saati

2025/117 Ganimet Kara- 41278639998 Melek Kaya- 17290446890 Şükrü Kaya- 17305446358 Şükrü Kaya- 17230448830 Kaş/Antalya Ağullu 196 ada 1 parsel 1545,41 18/11/2025 09:50

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/117 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.09.2025