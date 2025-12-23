T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/159 Esas

PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıdaki parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda dava adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanunu ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edeline bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili talep edilmiş olup;

2- a)2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b-)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği;

c-) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Kaş Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d-)Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı kanunun 28 ve 2942 sayılı kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur 15/12/2025

Dosya Esas No Davalılar İl/İlçe Köy/Mevki Ada/Parsel M² Duruşma Günü Duruşma Saati 2025/159 Salih Akçay- 11839629560 Zülfikar Kocabaş-11836629624 Antalya/Kaş Kasaba 113 ada 28 parsel 9.280,71 m² 27/01/2026 11:45 2025/160 Mustafa Sungur-14134548246 Antalya/Kaş Kasaba 114 ada 44 parsel 1.181,64 m² 27/01/2026 11:50 2025/161 Yahya Gacar 20584337316 Antalya/Kaş Kasaba 105 ada 152 parsel, 192,26 m² 27/01/2026 11:55

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/159 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025